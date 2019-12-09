شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى»: القيم الإنسانية للسعوديين وجدت قبولاً بين شعوب العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أدان رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ العمل الإجرامي الذي قام به طالب سعودي في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية وما نتج عنه من وفاة وإصابة عدد من الأبرياء.

ونوه رئيس مجلس الشورى بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للأجهزة الأمنية بالتعاون مع نظريتها الأمريكية للوصول إلى المعلومات التي تكفل الكشف عن ملابسات الحادث الأليم.

وأكد الدكتور عبدالله آل الشيخ أن هذا العمل لا يمثل شعب المملكة العربية السعودية وما يحمله من قيم إنسانية يشكلها دينه الوسطي السمح ولا ثقافته التي طالما وجدت حضوراً وقبولاً بين شعوب العالم، مقدماً خالص التعازي لذوي الضحايا، وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.