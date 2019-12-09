، اغتيال ناشط مدني ونجاة آخر بكربلاء والأمن يطوق الموقع ،

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ذكرت مصادر صحفية، مساء الأحد، أن مسلحين مجهولين قاموا باغتيال الناشط المدني فاهم أبو علي وسط مدينة كربلاء، فيما فشلت عملية أخرى لاغتيال رئيس تنسيقية كربلاء للحراك المدني المستقل إيهاب الوزني، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، أوضحت المصادر أنه جرى اغتيال فاهم أبو علي في منطقة البارودي المحصنة أمنياً، فيما قال ناشطون: "نحمل محافظ كربلاء وقائد الشرطة وقيادة العمليات المسؤولية الكاملة على هذه الجرائم بحق أبناء كربلاء منظمي التظاهرات كونهم مسؤولين عن أرواح المواطنين".
وأضافت المصادر أن القوى الأمنية قامت بتطويق مكان اغتيال الناشط المدني وسط مدينة كربلاء.
وقام مسلحون ملثمون، يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع، الجمعة الماضية، بفتح نار أسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائي من مسافات قريبة على المحتجين لتخيم حالة من الهلع على أجواء المتظاهرين في ساحة الخلاني القريبة من جسر السنك، حيث نفذ الهجوم المسلح.
وسقط من المحتجين 25 قتيلاً و130 مصاباً، فيما دعا البرلمان العراقي لجلسة طارئة الاثنين المقبل بحضور القيادات الأمنية العليا لبحث استهداف المتظاهرين في بغداد.
وكانت هجمات الجمعة من أكثر الهجمات دموية منذ الأول من أكتوبر، عندما خرج آلاف العراقيين إلى الشوارع مطالبين بإجراء إصلاحات سياسية شاملة وإنهاء النفوذ الإيراني في الشؤون العراقية.
وقال متظاهرون إن السلطات قطعت الكهرباء عن الساحة، مما تسبب في انتشار حالة من الفوضى خلال محاولتهم الهروب من الرصاص ولجوئهم إلى المساجد والشوارع القريبة للاحتماء بها.العراق كربلاء اغتيال الناشط المدني فاهم أبو علي
اغتيال ناشط مدني ونجاة آخر بكربلاء والأمن يطوق الموقعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-09
ذكرت مصادر صحفية، مساء الأحد، أن مسلحين مجهولين قاموا باغتيال الناشط المدني فاهم أبو علي وسط مدينة كربلاء، فيما فشلت عملية أخرى لاغتيال رئيس تنسيقية كربلاء للحراك المدني المستقل إيهاب الوزني، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، أوضحت المصادر أنه جرى اغتيال فاهم أبو علي في منطقة البارودي المحصنة أمنياً، فيما قال ناشطون: "نحمل محافظ كربلاء وقائد الشرطة وقيادة العمليات المسؤولية الكاملة على هذه الجرائم بحق أبناء كربلاء منظمي التظاهرات كونهم مسؤولين عن أرواح المواطنين".
وأضافت المصادر أن القوى الأمنية قامت بتطويق مكان اغتيال الناشط المدني وسط مدينة كربلاء.
وقام مسلحون ملثمون، يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع، الجمعة الماضية، بفتح نار أسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائي من مسافات قريبة على المحتجين لتخيم حالة من الهلع على أجواء المتظاهرين في ساحة الخلاني القريبة من جسر السنك، حيث نفذ الهجوم المسلح.
وسقط من المحتجين 25 قتيلاً و130 مصاباً، فيما دعا البرلمان العراقي لجلسة طارئة الاثنين المقبل بحضور القيادات الأمنية العليا لبحث استهداف المتظاهرين في بغداد.
وكانت هجمات الجمعة من أكثر الهجمات دموية منذ الأول من أكتوبر، عندما خرج آلاف العراقيين إلى الشوارع مطالبين بإجراء إصلاحات سياسية شاملة وإنهاء النفوذ الإيراني في الشؤون العراقية.
وقال متظاهرون إن السلطات قطعت الكهرباء عن الساحة، مما تسبب في انتشار حالة من الفوضى خلال محاولتهم الهروب من الرصاص ولجوئهم إلى المساجد والشوارع القريبة للاحتماء بها.
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
01:02 AM
ناشطون حملوا المحافظ والشرطة المسؤولية الكاملة بحق الأهالي
ذكرت مصادر صحفية، مساء الأحد، أن مسلحين مجهولين قاموا باغتيال الناشط المدني فاهم أبو علي وسط مدينة كربلاء، فيما فشلت عملية أخرى لاغتيال رئيس تنسيقية كربلاء للحراك المدني المستقل إيهاب الوزني، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، أوضحت المصادر أنه جرى اغتيال فاهم أبو علي في منطقة البارودي المحصنة أمنياً، فيما قال ناشطون: "نحمل محافظ كربلاء وقائد الشرطة وقيادة العمليات المسؤولية الكاملة على هذه الجرائم بحق أبناء كربلاء منظمي التظاهرات كونهم مسؤولين عن أرواح المواطنين".
وأضافت المصادر أن القوى الأمنية قامت بتطويق مكان اغتيال الناشط المدني وسط مدينة كربلاء.
وقام مسلحون ملثمون، يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع، الجمعة الماضية، بفتح نار أسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائي من مسافات قريبة على المحتجين لتخيم حالة من الهلع على أجواء المتظاهرين في ساحة الخلاني القريبة من جسر السنك، حيث نفذ الهجوم المسلح.
وسقط من المحتجين 25 قتيلاً و130 مصاباً، فيما دعا البرلمان العراقي لجلسة طارئة الاثنين المقبل بحضور القيادات الأمنية العليا لبحث استهداف المتظاهرين في بغداد.
وكانت هجمات الجمعة من أكثر الهجمات دموية منذ الأول من أكتوبر، عندما خرج آلاف العراقيين إلى الشوارع مطالبين بإجراء إصلاحات سياسية شاملة وإنهاء النفوذ الإيراني في الشؤون العراقية.
وقال متظاهرون إن السلطات قطعت الكهرباء عن الساحة، مما تسبب في انتشار حالة من الفوضى خلال محاولتهم الهروب من الرصاص ولجوئهم إلى المساجد والشوارع القريبة للاحتماء بها.
، اغتيال ناشط مدني ونجاة آخر بكربلاء والأمن يطوق الموقع ،
المصدر : الخليج 365
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