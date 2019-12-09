شكرا لمتابعة خبر عن رغم سداده لنصف الثمن..بنك يسحب سيارة مواطن ويطالبه بدفع كامل قيمتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مواطن عن معاناته بعدما تفاجأ بأحد البنوك المحلية يقوم بسحب سيارته، وبيعها، ومطالبته بدفع كامل قيمتها، رغم سداده أكثر من نصف المبلغ.

وأوضح المواطن أنه حصل على السيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وعند تعثره في السداد قام البنك بسحب المركبة، وبيعها، وطالبه بسداد قيمتها كاملة.

وأشار إلى أنه تم التقاضي بينهم لدى لجنة المنازعات التابعة لمؤسسة النقد، وصدر حكم يقضي بأن المديونية التي يجب عليه دفعها هي 3571 ريال فقط.

ولفت إلى أنه اعترض على الحكم، ورفعت القضية للاستئناف، وصد الحكم لصالحه، لكن البنك استغل سند الأمر بكامل قيمة السيارة الذي وقعه أثناء إتمام إجراءات شراء السيارة، وتقدم به للمحكمة، فصدر حكمًا بإلزامه بدفع كامل قيمة السيارة، موضحًا أنه تم إيقاف خدماته.