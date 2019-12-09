شقيق المُتغيب منذ 35 عامًا يرصد 100 ألف ريال لمن يدلي بمعلومات عنه

رصد شقيق المواطن ظافر آل تالية المتغيب عن أسرته منذ 35 عامًا، 100 ألف ريال مكافأة لمن يدلي بأي معلومات عن شقيقه.

وقال شقيق المواطن ظافر، في تصريحات لبرنامج «يا هلا»: «القصة بدايتها 1407هـ؛ فأخي كان عسكريًّا في شرطة منطقة نجران، والوالد كان حريصًا على أن نكون منضبطين في أخلاقنا ومع الجميع».

وأضاف: «في يوم من الأيام سمع الوالد أن ظافر يفحط، فغضب من أخي، وعرف ظافر بغضب الوالد منه، فهرب إلى خميس مشيط (...) حاولنا التواصل معه لكنه رفض الرجوع».

وتابع: «كان شقيقي يتصل على تليفون الجيران ليتحدث مع الوالدة فقط، رافضًا التواصل مع غيرها (...) حاولت الوالدة -رحمها الله- لمدة طويلة معه إقناعه بالرجوع، لكن دون جدوى».

وأكمل: «انقطعت أخباره وأعلنا في العديد من الجرائد عنه، وذهبنا إلى خميس مشيط، لكن لم نصل إليه حتى الآن، رغم أننا لم نترك بابًا إلا طرقناه طوال الـ35 عامًا الماضية».

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ووجه رسالة إلى أخيه المفقود، مؤكدًا أنه دائمًا يُفكر فيه، وأحيانًا يكرر الصلاة بسبب كثرة التفكير، وأحيانًا يقطع عشرات الكيلومترات بالسيارة دون أن يدري بسبب التفكير فيه.

وأكد أن شقيقه كان بارًّا بوالديه، وكان على خلق حسن، مشيرًا إلى أنه بحث في جميع المستشفيات والسجون.

وأشار إلى أن والدته تمنت رؤية أخيه ظافر قبل أن تموت، وظلت توصيهم بالبحث عنه وعدم نسيانه، حتى وهي في سكرات الموت.

وغاب ظافر -الذي يبلغ من العمر حاليًّا 55 عامًا- عن المنزل منذ 35 عامًا؛ حيث هرب من نجران إلى خميس مشيط بعد غضب والده من تفحيطه.