شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد لـ«ترامب»: تعاون مطلق في تحقيقات هجوم فلوريدا والان نبدء بالتفاصيل
وجدد سمو ولي العهد خلال الاتصال التأكيد على حرص المملكة على التعاون المطلق من قبل الجهات السعودية المعنية مع السلطات الأمريكية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه.
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