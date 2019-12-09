شكرا لقرائتكم خبر عن نزع ملكية 39 عقارا لفتح شارع رئيسي في القطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، عن شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية لموافقته على بدء إجراءات نزع ملكية 39 عقارًا شمال الناصرة بمحافظة القطيف، مشيرا إلى الدعم الذي تتلقاه البلدية من قبل أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير في مختلف المشاريع التنموية والبرامج الخدمية.
وقال إن تزايد النمو السكاني أحد العوامل التي تسبب أزمة مرورية وتخل بانسياب الحركة المرورية، الأمر الذي دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على الأصعدة كافة.
ودعا الحسيني المواطنين أصحاب العقارات التي تقع على هذا الشارع لإحضار الوثائق المطلوبة يوم الأربعاء المقبل مصطحبين معهم الآتي «صورة الصك مع الأصل للمطابقة، صورة البطاقة مع الأصل، صورة الوكالة - إن وجدت - مع الأصل، صورة رخصة البناء إن وجدت، صورة الولاية للأوقاف مع الأصل، العنوان الوطني، صورة من صك حصر الورثة - إن وجد- مع الأصل وكل ما يتعلق بالوثائق للعقار الأصل مع صور منها» وذلك لاستكمال إجراءات نزع الملكية.
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