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توزيع 70 حقيبة شتوية على عمال النظافة والزراعة في بقيق

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شاركت بلدية محافظة بقيق مع إحدى الروضات بالمحافظة في توزيع كسوة الشتاء على رجال النظافة والزراعة تحت شعار «واجب وليس فضل»، بحضور إدارة ومعلمات الروضة وعدد من مسؤولي البلدية، والتي تهدف إلى غرس حب المساعدة في نفوس الأطفال بهذا العمل الخيري، كما تأتي ضمن المبادرات الخيرية التي تشارك فيها البلدية المجتمع.

وتواجد فريق العمل من رجال النظافة ومشرفين بممشى حي المطار مع حضور عدد من طلاب وطالبات ومعلمي الروضة؛ وذلك لتفعيل مبادرة الروضة في توزيع كسوة الشتاء، حيث تم توزيع 70 حقيبة شتوية على رجال النظافة والزراعة، وألقيت كلمة توعوية تبين أهمية النظافة والزراعة ودورها في الحياة اليومية، وكذلك دور هذه العمالة بالمجتمع والأعمال التي يقومون بها وتحملهم الظروف، والتي تتطلب أعمالهم تواجدهم بالعمل الميداني في الأماكن المكشوفة.

من جهة أخرى، قامت بلدية محافظة بقيق بتوزيع هدايا عينية على براعم الروضة؛ لإدخال السرور عليهم وحثهم وتشجيعهم على الأعمال الخيرية والتطوعية.

وأكد رئيس البلدية م. فارس آل عريج، أن عمال النظافة والزراعة لهم دور كبير، وأن مهنتهم مهمة للغاية في المجتمع، وذلك من خلال رفع النفايات؛ لينعم الجميع ببيئة صحية، وأن فضلهم كبير وأجرهم عند الله عظيم مع تقديم خدمتهم للمجتمع.

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