شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية ينوه باهتمام القيادة بالقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، رئيس مجلس الغرف السعودية النائب الأول لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي د. سامي العبيدي، يرافقه النائب الأول السابق للاتحاد عبدالرحمن العطيشان، ورئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي. ونوه سموه بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - يحفظهما الله - من دعم واهتمام لتطوير القطاع الخاص، مؤكدا سموه أن القطاع الخاص شريك في التنمية. من جهته، عبر رئيس مجلس الغرف السعودية النائب الأول لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي د. سامي العبيدي عن خالص الشكر والتقدير لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية؛ على توجيهاته الكريمة، وحرصه على تفعيل دور القطاع الخاص في الخطط التنموية التي تشهدها المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الشرقية ينوه باهتمام القيادة بالقطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.