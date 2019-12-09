شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب رئيس ونائب «بلدي الخفجي» والان نبدء بالتفاصيل

عقد المجلس البلدي بمحافظة الخفجي جلسته الثامنة والثلاثين بعد ظهر يوم أمس الأحد، بكامل الأعضاء لانتخاب رئيس المجلس ونائبه، وقد تمت عملية الاقتراع السري على حسب المتبع، وتم خلال الجلسة إعادة اختيار رئيس المجلس خالد العنزي بالأغلبية رئيسا لمجلس بلدي الخفجي لفترة استمرار المجالس البلدية القادمة، في حين تم اختيار مونس الشمري بالإجماع نائبا لرئيس المجلس للفترة نفسها.

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