شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية: تشجيع التميز والتكامل بين المعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، على أهمية تشجيع التميز والتكامل بين المعلمين، واهتمام المدرسة بتنمية مهارات الطلبة في شتى المناشط المختلفة التي تترك أثرا نافعا، موضحا أن الإبداع لا سقف له، في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل حكومتنا الرشيدة؛ لإيمانها التام بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية وبناء عقول أبنائها الطلبة، من خلال بوابة التعليم، فهو أحد ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموح، باعتباره أساس الحضارة والسبب المباشر في تقدم ورقي الشعوب.

جاء ذلك خلال تكريمه مؤخرا بمكتبه، بحضور المساعد للشؤون التعليمية د. سامي العتيبي، ومدير إدارة نشاط الطلاب حاتم الغامدي، وسط مشاركة مشرفي النشاط الكشفي، لمنسوبي إدارته من الفرق الكشفية، ممن حققوا مراكز متقدمة خلال مشاركاتهم في المسابقات الكشفية بمختلف فروعها ومجالاتها، التي أقيمت مؤخرا في عدد من المناطق والمحافظات التعليمية بالمملكة، إلى جانب تكريم القادة المشاركين والكشافين الفائزين.

من جهته، امتدح المساعد للشؤون التعليمية د. سامي العتيبي، خلال تكريم الفائزين، قوة العزيمة والإصرار والإرادة التي قادتهم إلى هذا التميز.

وكرم مدير التعليم الفائزين، وهم: الفرقة الفائزة في منافسة رسل السلام للتميز الكشفي بمكة المكرمة على مستوى المملكة بالمركز الأول: ثانوية الثقبة بالخبر، وتم تكريم قائد المدرسة أحمد البارقي، والمفوض الكشفي سعيد الغامدي، وقائد الفرقة حسن عسيري، والكشاف عوض حمدي، قصي حمدي، أسامة القفيل.

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أما الفرقة الفائزة في منافسة رسل السلام للتميز الكشفي بمنطقة عسير على مستوى المملكة بالمركز الرابع فهي: متوسطة عثمان بن العاص بالدمام، وتم تكريم قائد المدرسة إبراهيم الشيخي، والمفوض الكشفي هشام الغامدي، وقائد الفرقة سلطان الخيبري، والكشاف بسام العثمان، حسن المسلم، صالح الزوري.

كما تم تكريم الفرقة الفائزة في مهرجان التعليم للتربية الكشفية بمحافظة الليث بالمستوى الذهبي على مستوى المملكة: ثانوية الطفيل بن عمرو بالقطيف، ممثلة في تكريم قائد المدرسة سعدون المهاشير، والمفوض الكشفي محمد الحباس، وقائد الفرقة عباس الجنوبي، والكشاف عبدالله آل سواد، هادي علي، عبدالمجيد بوحليقة.

أما الفرقة الفائزة بالمركز الثاني في مسابقة المنافسات المسرحية بمحافظة الأحساء على مستوى المملكة: الطالب أنور العبدالعظيم أفضل ممثل، علي الأحمد، بسام عسيري، فهد هزازي، عبدالعزيز مجرشي، سلمان مجرشي، تركي عسيري، علي الدوخي، محمد صالح. والمشرفون: سعدون النجعي، سعود الدوسري، كاظم الحفة، سعيد المالكي.

كما كرم الفائزين ببرنامج «تثقيف الأقران» بمحافظة الزلفي على مستوى المملكة وهم: الطالب أحمد السليطين، محمد الدحيلان. والمشرفون على البرنامج قائد ثانوية الخبر تركي الحربي، وكيل ثانوية الخبر جاسم العبود، قائد عبدالله عسيري والمعلم إبراهيم أحمد.