شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادئ وأنماط الحوكمة» دورة بتنمية القطيف والان نبدء بالتفاصيل
وتدور محاور الدورة حول حوكمة الأداء وفق رؤية المملكة 2030، وأهم مبادئ الحوكمة، وأنماط الحوكمة وفق فعالية الأداء والأسباب التي تدفع للعمل بنظام الحوكمة، وإيجابيات تطبيق نظام الحوكمة.
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