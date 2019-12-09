شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادئ وأنماط الحوكمة» دورة بتنمية القطيف والان نبدء بالتفاصيل

تنفذ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة القطيف، الأربعاء المقبل، دورة حول «حوكمة الأداء.. التحول الذكي للمستقبل»، وذلك في مقر اللجنة.

وتدور محاور الدورة حول حوكمة الأداء وفق رؤية المملكة 2030، وأهم مبادئ الحوكمة، وأنماط الحوكمة وفق فعالية الأداء والأسباب التي تدفع للعمل بنظام الحوكمة، وإيجابيات تطبيق نظام الحوكمة.