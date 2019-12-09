شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جوائز بـ 60 ألف ريال في ملتقى «هاكاثون مليون متطوع» والان نبدء بالتفاصيل

تنظم أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في وكالة الخدمات «الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية»، ملتقى التطوع الأول، تحت شعار «هاكاثون مليون متطوع»، بمشاركة العديد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، ونخبة من المبرمجين المتميزين بالمجال التقني، وتم إقرار 3 جوائز مالية، بإجمالي 60 ألف ريال، للتطبيقات التقنية الفائزة بمسابقة الملتقى.

ويستمر الملتقى لمدة يومين على مسرح الأمانة بالدمام، متضمنا مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية والشراكات المجتمعية؛ بهدف الارتقاء بالعمل التطوعي وتطوير الكفاءات الوطنية من مطورين ومبرمجين، وكذلك تعزيز الجانبين الفكري والإبداعي.

وأشاد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير بما تشهده المملكة من تطور ونجاحات كبيرة بمنظومة الأعمال التطوعية للأفراد والجهات الرسمية، والتي استفاد منها المجتمع بمختلف المجالات الحياتية، بدعم من القيادة الرشيدة - حفظها الله -، مشيرا إلى القفزة النوعية التي حققتها المنطقة الشرقية بالعمل التطوعي، حتى أصبحت رائدة في هذا المجال، نظير ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، من دعم ورعاية لكافة الأعمال والأنشطة التطوعية الخيرية التي يقدمها الأفراد والجهات بالقطاعين الحكومي والخاص وكذلك القطاع الثالث.

وأشار م. الجبير إلى أن ملتقى التطوع الأول يأتي امتدادا لرؤية المملكة 2030 في المجال الاجتماعي، وتحقيقا لأهدافه في تطوير منظومة العمل التطوعي، والوصول لعدد مليون متطوع سنويا، مبينا أن الهدف الأساسي للملتقى هذا العام هو تشجيع المجتمع التقني من أفراد وجهات على البرمجة والتصميم لإنتاج تطبيقات تفاعلية تخدم التطوع في مجالات مختلفة وبفترة قصيرة، إضافة للأهداف الأخرى التي تتمثل في الارتقاء بالأعمال التطوعية مع تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز دور المملكة كرائدة بمجال التقنية، وكذلك نشر ثقافة الإبداع الفكري التقني.

من جهته، أوضح وكيل الأمين للخدمات م. زياد مغربل، أن الجوائز يتنافس عليها مجموعة من المبرمجين والمطورين والمصممين المختصين بالتقنية، لتقديم أعمال تخدم التطوع المجتمعي.