شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لرفع مستوى الانضباط المدرسي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وتقرر في الاجتماع إعداد خطة عمل شاملة وموجهة للطالب والطالبة وإلى أولياء الأمور وللمدارس لرفع مستوى الانضباط للوصول إلى نسبة 100%، وتضمن الاجتماع تعزيز الأدوار الإشرافية على المدارس خلال الأسابيع المقبلة ومعالجة أي قصور.
من جهته أكد مساعد مدير عام التعليم للشئون التعليمية د. سامي العتيبي أن إدارة التعليم تهدف إلى «انضباط مدرسي دون لجان»، مشيرا إلى أن حضور الطلاب لمدارسهم يعد الطريق الصحيح للتحصيل العلمي وللتعلم كونه محور العملية التعليمية، وبين العتيبي أن دور الإعلام والأسرة يأتي كشركاء لنجاح العمل ولرفع مستوى الانضباط للمستويات المنشودة.
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