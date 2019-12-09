شكرا لقرائتكم خبر عن توعية 550 طالبا وطالبة و200 مراجع بـ «السكري» والان نبدء بالتفاصيل

شارك أكثر من 550 طالبا وطالبة يمثلون 20 مدرسة في فعاليات اليوم العالمي للسكري التي نفذها مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام بمشاركة 200 من مراجعي أقسام المجمع.

وأكدت إدارة مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام «أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية» أن الفعاليات التي استمرت 5 أيام واختتمت الخميس الماضي تهدف إلى التوعية والتعريف بمرض السكري وأنواعه وطرق التعايش معه في حال الإصابة به، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب للفعاليات لتوعية الطلاب، حيث يستعرض من خلال 7 أركان توعوية جهود إدارة التغذية وقسم التغذية العلاجية والمختبر والصيدلية وقسم الأسنان وإدارة التمريض وقسم التأهيل في التوعية والتثقيف لرفع مستوى الوعي بين الطلاب والطالبات المشاركين في الفعاليات، كما تم قياس نسبة السكر في الدم للزوار وحساب معدل كتلة الجسم حيث تم التحدث عن مضاعفات السكري بشكل تطبيقي.

وأوضحت إدارة المجمع أن الفعالية هدفت لتصحيح بعض المفاهيم المنتشرة عن مرض السكري والمعتقدات الشائعة التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي وتوضيح الحقائق بهذا الخصوص، إضافة إلى التعريف بمحتوى المنتجات الغذائية المعلبة من السكريات والدهون وتثقيف الطلاب بأهمية ممارسة النشاط البدني، وتأثير مرض السكري على الأسنان والكشف عليها لحمايتها إضافة إلى عرض الأدوية المستخدمة لمرضى السكري وطريقة استخدامها، مشيرة إلى أنه تم تقديم عرض مرئي توعوي للطلاب تطرق إلى نسبة الإصابة بمرض السكري «في إحصائية رسمية منشورة خلال العام 2016» حيث أوضحت الإحصائية وجود 3.8 مليون مصاب في المملكة ووفاة 23420 شخصا بأمراض مرتبطة بالسكري، فيما تقدر تكلفة علاج المصاب الواحد من مرضى السكري بـ 4293 ريالا سنويا.