شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: على جميع القطاعات العمل بمنهجية لتعزيز البناء المؤسسي والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس مجلس الغرف السعودية النائب الأول لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي د. سامي العبيدي، يرافقه النائب الأول السابق للاتحاد عبدالرحمن العطيشان، ورئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي.
مؤكدا - يحفظه الله- أهمية العمل التكاملي بين دول مجلس التعاون الخليجي، متمنيا سموه لمنسوبي الاتحاد التوفيق.
من جهته، عبر رئيس مجلس الغرف السعودية النائب الأول لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي د. سامي العبيدي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من كلمات توجيهية وحرصه على تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة، وتوجيهاته الكريمة بتفعيل العمل المشترك.
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