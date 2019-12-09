شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: على جميع القطاعات العمل بمنهجية لتعزيز البناء المؤسسي والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- للقطاع الخاص من دعم واهتمام، مبينا أن القطاع الخاص شريك هام ومحوري في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، مشيرا إلى أن سقف الطموح ما زال عاليا، مما يستوجب على جميع القطاعات الحرص على العمل الممنهج، وتعزيز البناء المؤسسي، موضحا سموه أن القطاع الخاص في المنطقة شهد نموا متواصلا، بجهود كبرى الشركات، كما أسهمت هذه الجهود بتعزيز أهمية المنطقة باعتبارها نقطة ربط بين المملكة ومختلف الدول.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس مجلس الغرف السعودية النائب الأول لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي د. سامي العبيدي، يرافقه النائب الأول السابق للاتحاد عبدالرحمن العطيشان، ورئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي.

مؤكدا - يحفظه الله- أهمية العمل التكاملي بين دول مجلس التعاون الخليجي، متمنيا سموه لمنسوبي الاتحاد التوفيق.

من جهته، عبر رئيس مجلس الغرف السعودية النائب الأول لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي د. سامي العبيدي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من كلمات توجيهية وحرصه على تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة، وتوجيهاته الكريمة بتفعيل العمل المشترك.