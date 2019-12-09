شكرا لقرائتكم خبر عن حرم أمير الشرقية تكرم 284 من سفيرات التفوق والان نبدء بالتفاصيل

ترعى صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود حرم أمير المنطقة الشرقية، اليوم، مهرجان تكريم سفيرات التفوق للعام الدراسي ١٤٣٩- ١٤٤٠هـ والبالغ عددهن 284 طالبة من طالبات تعليم المنطقة.

وقدم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، شكره لسموها على دعمها المتواصل لقطاع التعليم في المنطقة، ولما توليه من رعاية كريمة ومتابعة مستمرة ومشاركة دائمة لكافة مناشط وفعاليات التعليم حتى حقق التعليم قفزات هائلة في المسابقات والاختبارات المحلية والدولية للوصول إلى مستوى التميز في الكثير منها عبر كل الدعم والتحفيز والرعاية الكريمة.

من جانبها، قالت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد: لا شك أن احتفاءنا ببناتنا المتفوقات هو احتفاء بجيل نرى في ملامحه وطنا ناهضا متقدّما، وهو احتفاء بكل الجهود المبذولة في بناء فكر سليم وعقول واعية، وهي جهود تكاتفت لبناء إنسان هذا الوطن، ورؤى توحدت لنجني ثمارها تفوقا حقيقيا مستحقا، متسلحين بالمعرفة، عازمين على المضيّ قُدما من خلال تطويع جميع مقدرات ونظم العمل بما يخدم أهدافنا السامية والنبيلة.