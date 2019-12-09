شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل تعريفية للمرصد الحضري بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وستبدأ الورشة جدول أعمالها بكلمة افتتاحية لأمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير تليها كلمة لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، بعدها كلمة للجمعيات الخيرية سيلقيها د. محمد العبدالقادر.
وستتضمن الورشة التعريف بالمرصد وأهميته ونشأته، وذلك من خلال العرض التعريفي، الذي سيقدمه مدير المرصد الحضري في أمانة المنطقة الشرقية م. عبدالله الأحمد، بعدها سيقدم خبير المراصد والمستشار الفني د. كمال عبدالعزيز عرضا للمؤشرات الحضرية، فيما سيقدم خبير المراصد ومدير مشروع المرصد الحضري الإقليمي د. محيي هواري نبذة عن القضايا التنموية الخاصة بالمؤشرات المرتبطة بالجمعيات الخيرية ودور شركاء التنمية، ليبدأ بعدها النقاش المفتوح للحضور مع المشاركين في الورشة.
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