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ورشة عمل تعريفية للمرصد الحضري بالشرقية

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تعقد أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع جمعية «وئام» الخيرية، وتحت إشراف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، اليوم ورشة العمل التعريفية للمرصد الحضري الإقليمي للمنطقة الشرقية، وذلك على مسرح أمانة المنطقة الشرقية بحضور الجمعيات الخيرية العاملة بالمنطقة الشرقية، ضمن الشراكة بين المرصد الحضري الإقليمي للمنطقة الشرقية وبين شركاء التنمية، وتنطلق الورشة في الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الحادية عشرة.

وستبدأ الورشة جدول أعمالها بكلمة افتتاحية لأمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير تليها كلمة لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، بعدها كلمة للجمعيات الخيرية سيلقيها د. محمد العبدالقادر.

وستتضمن الورشة التعريف بالمرصد وأهميته ونشأته، وذلك من خلال العرض التعريفي، الذي سيقدمه مدير المرصد الحضري في أمانة المنطقة الشرقية م. عبدالله الأحمد، بعدها سيقدم خبير المراصد والمستشار الفني د. كمال عبدالعزيز عرضا للمؤشرات الحضرية، فيما سيقدم خبير المراصد ومدير مشروع المرصد الحضري الإقليمي د. محيي هواري نبذة عن القضايا التنموية الخاصة بالمؤشرات المرتبطة بالجمعيات الخيرية ودور شركاء التنمية، ليبدأ بعدها النقاش المفتوح للحضور مع المشاركين في الورشة.

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