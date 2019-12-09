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أدبي الأحساء يختتم مشاركته بمعرض كتاب جامعة الملك فيصل

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2019-12-09

أدبي الأحساء يختتم مشاركته بمعرض كتاب جامعة الملك فيصل

قدم خلال تواجده كضيف شرف 4 فعاليات

متابعات الخليج 365 - الأحساء

بعد النجاح الكبير الذي حققه معرض الكتاب 2019، الذي نظمته جامعة الملك فيصل في الفترة من 6- 11/ 4/ 1441هـ، اختتم نادي الأحساء الأدبي فعالياته كضيف شرف المعرض بعد مشاركة ثقافية متميزة ومتنوعة، حيث حظي ركن النادي بإقبال كبير من طلاب وطالبات الجامعة والتعليم العام ومن رواد المعرض بمختلف فئاتهم.

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وكان من أبرز الضيوف الذين زاروا ركن النادي الأمير بدر بن محمد بن جلوي أل سعود محافظ الأحساء والأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي آل سعود ومدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي وأمين محافظة الأحساء المهندس عادل الملحم وخالد البراك وكيل محافظة الأحساء سابقًا وأعضاء مجلس غرفة الأحساء التجارية ورئيس وأعضاء المجلس البلدي ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وغيرهم من الزوار الذين تشرف بهم ركن النادي، حيث اطلعوا على إصدارات الناجي وبرامجه ومنجزاته.

تجدر الإشارة إلى أن النادي شارك في النشاط الثقافي المصاحب للمعرض بأربع فعاليات منوعة ما بين جلسة حوارية ومحاضرات توعوية وثقافية وندوة متخصصة، إضافة إلى العرض المستمر لما نفذه النادي من برامج من خلال شاشة العرض المخصصة للركن.

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