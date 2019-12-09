2019-12-09

الثقافة تطلق معرض من الداخل بمشاركة أكثر من 25 فنانًا

متابعات الخليج 365 - شرف الروقي

افتتح حامد بن محمد فايز، نائب وزير الثقافة، المعرض الفني “من الداخل”، مساء اليوم الأحد، في المنطقة الصناعية بمحافظة الدرعية، بحضور نخبة من المهتمين بالفنون والثقافة.

ويستمر المعرض حتى 26 من الشهر الجاري، محتويًا على أعمال فنية لأكثر من 25 فنانًا من المملكة والخليج، يتناولون فيها العلاقة بين الإنسان والعُمران والتأثير المتبادل بينهما، فيما يضم المعرض مجموعة من اللوحات الفنية والرسومات والمنحوتات والفيديوهات والأعمال التركيبية.

Advertisements

ويندرج المعرض ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويأتي ضمن خطة وزارة الثقافة لتحويل محافظة الدرعية إلى منطقة للفنون المعاصرة تستضيف الأعمال الفنية من مختلف دول العالم.

ويُبرز المعرض دور الوزارة في دعم الأعمال والفعاليات الفنية والثقافية العالمية رفيعة المستوى، وسعيها إلى فتح الأبواب أمام الفنانين والمنصات من حول العالم، عبر توفير منصة للفنان من المملكة لعرض أعمالهم للجماهير الدولية والعالمية.

شارك الخبر







