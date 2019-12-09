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شكرا لقرائتكم الثقافة تطلق معرض من الداخل بمشاركة أكثر من 25 فنانًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الثقافة تطلق معرض من الداخل بمشاركة أكثر من 25 فنانًا
في المنطقة الصناعية بمحافظة الدرعية
متابعات الخليج 365 - شرف الروقي
افتتح حامد بن محمد فايز، نائب وزير الثقافة، المعرض الفني “من الداخل”، مساء اليوم الأحد، في المنطقة الصناعية بمحافظة الدرعية، بحضور نخبة من المهتمين بالفنون والثقافة.
ويستمر المعرض حتى 26 من الشهر الجاري، محتويًا على أعمال فنية لأكثر من 25 فنانًا من المملكة والخليج، يتناولون فيها العلاقة بين الإنسان والعُمران والتأثير المتبادل بينهما، فيما يضم المعرض مجموعة من اللوحات الفنية والرسومات والمنحوتات والفيديوهات والأعمال التركيبية.
ويندرج المعرض ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويأتي ضمن خطة وزارة الثقافة لتحويل محافظة الدرعية إلى منطقة للفنون المعاصرة تستضيف الأعمال الفنية من مختلف دول العالم.
ويُبرز المعرض دور الوزارة في دعم الأعمال والفعاليات الفنية والثقافية العالمية رفيعة المستوى، وسعيها إلى فتح الأبواب أمام الفنانين والمنصات من حول العالم، عبر توفير منصة للفنان من المملكة لعرض أعمالهم للجماهير الدولية والعالمية.
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