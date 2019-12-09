شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يناقش تطورات الأزمة اليمنية والقضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طارق طلبة (القاهرة)

عقد مكتب البرلمان العربي اليوم (الأحد) في القاهرة اجتماعاً برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ناقش خلاله تطورات الأوضاع في الدول العربية التي تشهد عدم استقرار أمني وسياسي، وبحث سبل التحرك بشأنها.

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وبحث البرلمان تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، ومستجدات الأوضاع في العراق ولبنان في ضوء الاحتجاجات الشعبية المستمرة.

كما تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع اليمن بعد التوصل لاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وكذلك تطورات الأوضاع الأمنية في سورية بعد العدوان التركي.

وتطرق البرلمان العربي إلى الأوضاع في ليبيا بعد الدعوة التي أطلقها البرلمان وتضمنها قراره بتاريخ 31 أكتوبر 2019، دعماً للعملية السياسية والتنفيذ الكامل لمبادرة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2017 بشأن الأزمة الليبية، وتداعيات الاتفاق الأخير الذي تم بين رئيس المجلس الرئاسي وتركيا.