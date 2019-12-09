شكرا لقرائتكم خبر عن بيشة: شاحنة تقتل شاباً وتسحق سيارته في صمخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سيف (بيشة)

قضى شاب مساء أمس (الأحد) على طريق (بيشة - خميس مشيط) بمركز صمخ إثر انقلاب شاحنة محملة بالإسمنت السائل على مركبته بأحد المداخل الرئيسية.

وباشر الحادث فرق أمنية من الشرطة، وأمن الطرق، والدفاع المدني، وتم قص حديد السيارة التي تكومت لانتشال جثة الشاب.

وأوضحت مصادر لـ«الخليج 365» أن قائد الشاحنة ذكر أنه لم يستطع السيطرة على الشاحنة نتيجة تعرض مكابح الفرامل لخلل فني لتلافي المطب الاصطناعي على الطريق العام، ما أدى إلى انقلابها على مركبة الشاب.

وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية تحفظت على سائق الشاحنة، فيما أشار شهود عيان إلى أن ضيق الطريق وعدم إنجاز ازدواجيته أحد أسباب الحادث.