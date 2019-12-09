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ضبط مشتقات تبغ مشتبه بتهريبها في حفر الباطن

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

ضبطت الجمارك بالتعاون والتنسيق مع محافظة حفر الباطن، وشرطة وأمانة المحافظة، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والدخل، كميات من مشتقات التبغ والمواد الممنوعة في عدد من محلات بيع التبغ بالمحافظة.

وأوضحت الجمارك عبر «تويتر» اليوم (الأحد)، أن العملية تمت بعد الاشتباه بوجود حالات تهريب لتلك المضبوطات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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