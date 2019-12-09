شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مشتقات تبغ مشتبه بتهريبها في حفر الباطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

ضبطت الجمارك السعودية بالتعاون والتنسيق مع محافظة حفر الباطن، وشرطة وأمانة المحافظة، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والدخل، كميات من مشتقات التبغ والمواد الممنوعة في عدد من محلات بيع التبغ بالمحافظة.

وأوضحت الجمارك عبر «تويتر» اليوم (الأحد)، أن العملية تمت بعد الاشتباه بوجود حالات تهريب لتلك المضبوطات.