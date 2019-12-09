شكرا لقرائتكم خبر عن 46 مليار ريال إيرادات المطارات السعودية.. الأعلى عربياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشف المتحدث باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء أن إيرادات المطارات السعودية وصلت إلى 46 مليار ريال، مشيراً إلى أنها تعتبر الأعلى عربياً.

وقال في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» إن الهيئة احتفلت بالعديد من إنجازاتها في اليوم العالمي للطيران المدني.

وأضاف «لدينا منظومة 28 مطاراً دولياً ومحلياً حيث بلغت إيرادات المطارات 45 مليار ريال أسهمت بـ 5.6 من الناتج الوطني أي ما يعادل 36 مليار دولار»، مشيراً إلى أن الإيرادات هي الأعلى عربياً، كما وفرت هيئة الطيران المدني أكثر من نصف مليون وظيفة.