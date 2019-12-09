وزارة الثقافة تطلق معرض "من الداخل" في المنطقة الصناعية بالدرعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_الدرعية

افتتح الأستاذ حامد بن محمد فايز نائب وزير الثقافة المعرض الفني "من الداخل" مساء اليوم الأحد في المنطقة الصناعية بمحافظة الدرعية بحضور نخبة من المهتمين بالفنون والثقافة.

ويستمر المعرض حتى 26 ديسمبر 2019م، محتوياً على أعمال فنية لأكثر من 25 فناناً من المملكة والخليج، يتناولون فيها العلاقة بين الإنسان والعُمران والتأثير المتبادل بينهما، وتبحث أعمالهم في أنماط السلوك الإنساني المتعلقة بالمباني والقدرة على ملاحظة السلوكيات الإنسانية عبر العصور وما يتعلق بعلاقات الاجتماعية في أنماط البناء. ويضم المعرض مجموعة من اللوحات الفنية والرسومات والمنحوتات والفيديوهات والأعمال التركيبية التي تثير تساؤلات حول العلاقة بين العمارة وسلوك الإنسان والطرق التي تنعكس بها التجارب البشرية والطبيعة المجتمعية على نسيج التطور الحضاري.