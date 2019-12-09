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الطيران المدني يعلن عن وصول إيراداته إلى 45 مليار ريال

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الرياض - علي القحطاني - كشف المتحدث باسم هيئة الطيران المدني، إبراهيم الروساء، أن الهيئة لديها ٢٨ مطارًا دوليًّا ومحليًّا، وإيراداتها ٤٥ مليار ريال من هذه المطارات.

وأضاف الروساء، أن الهيئة أسهمت بـ٥.٦ ٪ من الناتج الوطني، أي ما يعادل ٣٦ مليار دولار، كما وفرت أكثر من نصف مليون وظيفة. ‏

وجاء ذلك في تصريح له مساء الأحد، بمناسبة احتفال الهيئة بإنجازاتها في اليوم العالمي للطيران.

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