شكرا لمتابعة خبر عن الطيران المدني يعلن عن وصول إيراداته إلى 45 مليار ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف المتحدث باسم هيئة الطيران المدني، إبراهيم الروساء، أن الهيئة لديها ٢٨ مطارًا دوليًّا ومحليًّا، وإيراداتها ٤٥ مليار ريال من هذه المطارات.
وأضاف الروساء، أن الهيئة أسهمت بـ٥.٦ ٪ من الناتج الوطني، أي ما يعادل ٣٦ مليار دولار، كما وفرت أكثر من نصف مليون وظيفة.
وجاء ذلك في تصريح له مساء الأحد، بمناسبة احتفال الهيئة بإنجازاتها في اليوم العالمي للطيران.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران المدني يعلن عن وصول إيراداته إلى 45 مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.