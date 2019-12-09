شكرا لمتابعة خبر عن فهد الخضيري: لا أنصح أبداً بحرق الحبة السوداء واستنشاقها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نصح الدكتور فهد الخضيري، الأستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات، بعدم حرق الحبة السوداء واستنشاقها أو التبخر بها.

وقال الخضيري: «لا أنصح أبداً بحرق الحبة السوداء واستنشاقها أو التبخر بها؛ لأن هذا ضار جداً وقد يكون أضر وأشد للشعيرات الهوائية داخل الرئة».

وأضاف: «وأي شيء محترق لا تستنشقه سواء دهان سجائر أو بخور أو بخور حبة سوداء أو بخورمعمول ومبثوث وووو، أي دخان يدخل الرئه له أضرار خطيرة».