شكرا لمتابعة خبر عن فهد الخضيري: لا أنصح أبداً بحرق الحبة السوداء واستنشاقها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نصح الدكتور فهد الخضيري، الأستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات، بعدم حرق الحبة السوداء واستنشاقها أو التبخر بها.
وقال الخضيري: «لا أنصح أبداً بحرق الحبة السوداء واستنشاقها أو التبخر بها؛ لأن هذا ضار جداً وقد يكون أضر وأشد للشعيرات الهوائية داخل الرئة».
وأضاف: «وأي شيء محترق لا تستنشقه سواء دهان سجائر أو بخور أو بخور حبة سوداء أو بخورمعمول ومبثوث وووو، أي دخان يدخل الرئه له أضرار خطيرة».
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