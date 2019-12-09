شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمين عسير يطمئن على حالة المصابين بالتسمم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، على زيارة المرضى المنومين في مستشفى محايل العام نتيجة إصابتهم بالتسمم الغذائي في مركز بحر أبو سكينة.

في حين وجه أمير عسير لجنة عاجلة، بقيادة مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي وفريق من قسم صحة البيئة وفريق من المتخصصين أعمالها؛ لبحث مسببات التسمم واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.

ويذكر أن صحة عسير أكدت عدد الحالات المنومة حاليًا بلغ 120 حالة في مستشفيات المنطقة، فيما تم تسجيل 14 حالة أخرى، مؤكدًا أن الجميع وضعهم الصحي مستفر.

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