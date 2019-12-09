شكرا لمتابعة خبر عن تحديد زمن وعدد أيام اختبارات الابتدائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للقبول والتقويم بوزارة التعليم، عن زمن الاختبارات لمواد المرحلة الابتدائية. وحددت الإدارة، ساعة ونصف لمواد «التوحيد والفقه والسلوك والحديث والسيرة والدراسات الاجتماعية والوطنية والعلوم». كما حددت ساعتين لمواد اللغة العربية والرياضيات ومادة «لغتي» في المرحلة المتوسطة، مشيرة إلى أنه يُسمح بالكتابة بالقلم الرصاص للصف الثالث الابتدائي فقط. وأفادت بأن مدة اختبار نهاية الفصل الدراسي لطلاب المرحلة المتوسطة لا تقل عن 6 أيام والمرحلة الثانوية نظام المقررات لا تقل عن 7 أيام.

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