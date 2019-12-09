شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إحباط تهريب 5 ملايين قرص إمفيتامين وضبط 506 مهرب مخدرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إنجازها في ضبط وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بأنواعها داخل البلاد، في الربع الأول من عام 1441هـ الجاري.

وكشفت المديرية، أنها ضبطت أكثر من 5 ملايين قرص إمفيتامين، خبّأها المهربون في أماكن سرية، وأكثر من 182 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و 6 أطنان و450 كيلوجراما من الحشيش المخدر، و2 كيلوجرام من الهيروين الخام، وكيلوجرام ونصف من الكوكايين.

وأشارت في مقطع فيديو لها، إلى أنها ضبطت 55 كيلوجراما تقريبا من مادة الشبو المخدرة، وكميات أخرى من الأفيون، إضافة إلى القبض على 506 مهرب ومروج، إذ ضُبط بحوزتهم أسلحة وذخيرة، و10 ملايين و507 آلاف ريال.