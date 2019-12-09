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عدن - ياسمين التهامي - شهدت كواليس حفل الفنان اللبناني فارس كرم لحظات دموية بقيام رجل بإصابة 6 اشخاص بسكين حاد في مركز لاميراج للاستقبال والمؤتمرات فى ملبورن حيث اقيم الحفل الغنائي.

وتصدرت هذه الواقعة الصحف العالمية التي كشفت ان هناك 3 اشخاص من المصابين يخضعون لعملية جراحية بسبب خطورة الاصابة دون الكشف عن سبب نشوب خلافات ادت لتلك الواقعة.

وقالت الصحف العالمية ان الرجل الذي قام بتلك الجريمة والاعتداء تم طرده من حفل فارس كرم بسبب اثارته للقلق والشغب ولكنه عاد بعد الحفل وطعن هؤلاء الاشخاص، فيما تواصل الشرطة الاسترالية التحقيق حول الواقعة.

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حفل زفاف فنان عربي شهير يتحول لمجزرة دموية (صور)

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وكاناعتذر فارس كرم لجمهوره في المغرب تقديم حفله الغنائي الذي كان من المقرر اقامته شهر نوفمبر الماضي، بسبب ما يشهده لبنان من احتجاجات وتظاهرات ضخمة.

وكتب فارس كرم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :”نظرا للظروف التي يمر بها لبنان وتضامنًا مع أهل وطني أعتذر من الشعب المغربي عن إحياء الحفل على أمل أن نلتقي قريبا وبظروف أفضل”.