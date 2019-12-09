خالد الحصان يكشف عن توقعات اليوم الأول للتداول على سهم أرامكو

كشف المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية “تداول”، خالد الحصان، عن الاستعدادات الخاصة بتداول سهم أرامكو الأربعاء المقبل. وأوضح “الحصان” أنه سوف يتم تمديد فترة المزاد ما قبل الافتتاح إلى 10:30 صباحًا لترك فرصة إضافية أمام المستثمريين لتحديد سعر السهم من حجم الطلبات والعروض المقدمة خلال ساعة مزاد ما قبل الافتتاح.

وأشار “الحصان” إلى أن هذا يعتبر أحد الإجراءات التي تتبعها الأسواق عادة في الاكتتابات الكبيرة، مقل اكتتاب “أرامكو”. وحول توقعاته لأول يوم تداول على سهم “أرامكو”، قال: “بلا شك المحفزات التي قدمتها أرامكو بمنح أسهم مجانية في حال الاحتفاظ بالأسهم لمدة 6 أشهر هي محفزات جيدة لادخار السهم، ولكن يجب ألا ننسى أن القرار الاستثماري يعود للمستثمر بالتالي ستعتمد حركة السيولة في السهم خلال الأيام الأولى على حجم الطلب على سهم أرامكو”.