في مسألة التجنيس !

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✍???? كتبه: مواطن سعودي

تفاجأ البعض -ربما-، بقرار الدولة تجنيس المبدعين والكفاءات العالية في التخصصات المختلفة، وتوقعوا أنه سيتم تجنيس الآلاف سنوياً، مما يعني مزاحمة من يتم تجنيسهم للكفاءات السعودية، وأخذ مواقعهم ووظائفهم.. وهذا تصور خاطئ دون أدنى شك؛ لعدة أسباب..

الحقيقة تقول أن من سيتم تجنيسهم لن يتجاوزوا *300* شخص كل عام، وأن تجنيسهم مبني على الكفاءة أولاً والحاجة ثانياً.

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والنقطة الأخرى المهمة في هذا الموضوع، هي أن توجه المملكة الآن وفق رؤيتها 2030 يحتاج إلى تخصصات عديدة وجديدة وكفاءات وخبرات عالية جداً للعمل ضمن المشاريع النوعية التي تتضمنها الرؤية، من أجل اللحاق بالعالم في مضامير عدَّة، مثل:

الذكاء الاصطناعي ????

انترنت الأشياء ⌨

الطاقة ????

التصنيع ????

التقنيات الحديثة المختلفة ????

نعم، هناك كفاءات سعودية عالية في مختلف المجالات ولله الحمد، ولكن الحاجة تبقى قائمة إلى كفاءات أخرى من بيئات مختلفة وتجارب عديدة، لتوسيع نطاق الفائدة والإبداع والإنجاز، أملًا في اختصار الوقت، وتعظيم أثر نقل المعرفة إلى داخل المملكة، كأساس ومتطلب لإثراء التجربة التنموية الطموحة..

ولعل في أوروبا وأمريكا خير مثال، حيث لا يستطيع أحد أن يقول بأن أوروبا أو أمريكا تخلو من الكفاءات، ومع ذلك نراها تستقطب المبدعين من آسيا وأفريقيا ومن جميع أنحاء العالم، لأنها تعلم بأن كل كفاءة يتم استقطابها ستترجم إلى أرقام تدعم اقتصاداتها.

*وهذا ما نرجوه بكل تأكيد من هذه الخطوة المباركة* ????????

