بالصور.. الجبير يناقش مع مسؤول أمريكي الأوضاع الإقليمية والدولية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير -بمكتبه في ديوان الوزارة، اليوم الأحد، بالرياض- رئيس مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد هاس. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وقد حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب. وكان الجبير أدان حادث إطلاق سعودي النار في قاعدة عسكرية أمريكية بولاية فلوريدا، قائلًا: أتقدم بأحر مواساتي وتعازي القلبية للشعب الأمريكي». كما تقدم الجبير بأحر التعازي لعائلات المتضررين من «المأساة التي وقعت في بينساكولا بولاية فلوريدا».

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