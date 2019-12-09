بالصور.. محافظ الطائف ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد المجرشي

نقل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ لذوي شهيد الواجب إبراهيم مجرشي الذي استُشهد بالحد الجنوبي.
وسأل الميموني الله -عز وجل- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه، سائلين المولى -عز وجل- أن يحفظ قيادة هذه البلاد، وأن يديم أمنه وأمانه ورخاءه واستقراره.
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