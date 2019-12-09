صحة عسير: تنويم 120 حالة بمستشفيات المنطقة جراء واقعة التسمم

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم، أن القطاع الصحي في محافظة محايل، استقبل اليوم عددًا من الحالات التي توجهت إلى أحد المراكز الصحية وتظهر عليها أعراض أولية يشتبه بأنها ناتجة عن تسمم غذائي (حسب الأعراض الإكلينيكية الظاهرة مبدئيًّا).

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع إن عدد الحالات المنومة حاليًّا بلغ 120 حالة في عدة مستشفيات بالمنطقة، مؤكدًا تسجيل خروج 14 حالة.

وقالت صحة عسير، إن أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، وجه بتقديم أفضل رعاية طبية لجميع الحالات، مشيرةً إلى أن المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري؛ اطمأن على تقديم جميع الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين منذ وصولهم إلى المنشآت الصحية.

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وأكد المتحدث باسم صحة عسير، أن الوضع العام للمصابين مطمئن، مشيرًا إلى أن معظم الحالات في استجابة للخطة العلاجية.

وتابع أنه تم البدء في إجراءات التقصي الوبائي المتبعة عادةً في مثل هذه الحالات، وجمع العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للوصول إلى التشخيص الطبي الدقيق.

واختتمت صحة عسير بيانها بقولها إن جميع المصابين يحظون بالعناية الطبية الكاملة، ووضعهم الصحي مستقر ومطمئن بوجه عام.