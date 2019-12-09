مصادر «عاجل»: لا وفيات حتى الآن في حالات التسمم بمحايل عسير

أكدت مصادر «عاجل»، عدم وجود وفيات بين حالات التسمم في مستشفيات محايل حتى اللحظة، مشيرة إلى إصابة أكثر من 130 شخصًا بحالات تسمم.

وقالت مصادر «عاجل»، إن الجهات الأمنية تحفظت على جميع العمالة الموجودة بالمطعم، فيما غادر المستشفيات والمراكز عدد من الأشخاص، بعد أن خضعوا للفحص.

وأرجعت المصادر سبب ارتفاع الأعداد التي استقبلتها المستشفيات في المنطقة والمحافظات المجاورة، إلى أن هناك أشخاصًا راجعوا المراكز احترازيًّا بعد معرفتهم بتسمم عدد من الأشخاص.

وقالت أمانة منطقة عسير، في بيان صادر عنها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه بالإشارة لما تم تداوله في وسائل الإعلام عن تسمم عدد من الحالات في مركز بحر أبو سكينة، فإن الأمانة تؤكد تلقيها بلاغًا عن وجود 90 حالة تسمم استقبلها مستشفى محايل عسير العام.

وأكدت أمانة عسير، إغلاق المطعم احترازيًا وتطبيق الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بلائحة الغرامات والجزاءات بكل حزم وصرامة، فيما كلفت عددًا من المراقبين لأخذ عيّنات من الوجبات التي تسببت في تسمم الحالات؛ لإرسالها لمختبر البلدية.

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وأشارت إلى أن الوجبات التي تم تناولها مُعدة من قبل أحد المطاعم في المركز، ويُجرى حاليًّا التأكد من مسببات التسمم وصلاحية هذه الوجبات.

من جانبه، وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بتشكيل لجنة عاجلة من قبل الأمانة بقيادة مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي، وفريق من قسم صحة البيئة وفريق من المتخصصين؛ لبحث مسببات التسمم؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص، بحسب البيان.

وأكدت الأمانة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الكفيلة بسلامة الأغذية بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وعبر متابعة من قبل مختصين من أمانة المنطقة.

وأكدت أمانة عسير تقديم الإسعافات الأولية وإجراء التحاليل الطبية المطلوبة للمصابين، مشيرة إلى مغادرة نحو 58 منهم المستشفى وهم بحالة صحية جيدة.