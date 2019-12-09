غدًا.. محافظ الطائف يطلق فعاليات أمانة المنطقة لليوم العالمي للتطوع

يرعى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، غدًا الاثنين، فعاليات اليوم العالمي للتطوع، الذي يتزامن مع مبادرة التطوع البلدي التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت شعار «يدًا بيد نرتقي».

وتُنظم أمانة الطائف -ممثلة في وحدة العمل التطوعي- هذه الفعاليات بمنتزه الردف، بحضور أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل.

وأوضح فايز الثبيتي مدير وحدة العمل التطوعي بأمانة الطائف، أن الأمانة شاركت في اليوم العالمي للتطوع من خلال العديد من الأنشطة التعريفية والبرامج والفقرات والمعارض المصاحبة، التي تُعرِّف أهمية العمل التطوعي وإيجابيات التطوع في خدمة الوطن. وتُشارك الأمانةَ في الاحتفال عددٌ من الإدارات الحكومية وأكثر من 30 فريقًا تطوعيًّا، ومتطوعو ومتطوعات وحدة العمل التطوعي من منسوبي ومنسوبات الأمانة والأهالي.

وتسعى الأمانة من تفعيل اليوم العالمي للتطوع إلى تنمية وتطوير كفاءة ومهارات منسوبي الأمانة من خلال إشراكهم في الفعل التطوعي، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من أوقات ومهارات الشباب، واستثمار قوة التطوع في التنمية والإنتاجية والتطوير، ورفع عدد المتطوعين. وسجَّلت وحدة العمل التطوعي بأمانة الطائف أرقامًا متزايدة من المتطوعين والمتطوعات خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن الأمانة نظمت عشرات الفعاليات بهذه المناسبة خلال الأيام الماضية، وأطلقت برامج تطوعية هادفة لتأهيل المتطوعين والمتطوعات للإسهام في بناء المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة، كما ركزت منصتها الإلكترونية على أهمية التطوع في خدمة المجتمع، والاهتمام بمشاركة المتطوعين والمتطوعات في الفعل الإنساني.