موظفات أحوال رياض الخبراء يوزعن كسوة الشتاء على العمالة والمارة

وزع فرع الأحوال المدنية النسائي بمحافظة رياض الخبراء، اليوم الأحد، حقائب كسوة الشتاء، بالإضافة إلى توزيع وجبات الإفطار التي استفاد منها العديد من العمالة والمارة؛ وذلك تضامنًا من موظفات الفرع مع فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتطوع.

يُشار إلى أن المبادرة تأتي تعزيزًا لدور الأحوال المدنية المجتمعي وتكريس رسالة التطوع في مثل هذه المناسبات.