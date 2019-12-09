ارتفاع حالات التسمم في بحر أبو سكينة إلى 140

كشفت مصادر «عاجل» أن المركز الصحي في مركز بحر أبو سكينة لا يزال يتلقى حالات تسمم جديدة، بعد مرور نحو 12 ساعة من تسجيل أول حالة.

وأوضحت مصادر «عاجل» أن إجمالي حالات التسمم قاربت 140 حالة، خرج منها نحو 60 شخصًا حتى الآن، مؤكدةً إحالة عدة حالات إلى مستشفى المجاردة.

وكانت مصادر «عاجل»، أكدت عدم وجود وفيات بين حالات التسمم في مستشفيات محايل حتى اللحظة.

وقالت إن الجهات الأمنية تحفظت على جميع العمالة الموجودة بالمطعم، فيما غادر المستشفيات والمراكز عدد من الأشخاص، بعد أن خضعوا للفحص.

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وأرجعت المصادر سبب ارتفاع الأعداد التي استقبلتها المستشفيات في المنطقة والمحافظات المجاورة، إلى أن هناك أشخاصًا راجعوا المراكز احترازيًّا بعد معرفتهم بتسمم عدد من الأشخاص.

من جانبه، وجَّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بتشكيل لجنة عاجلة من قبل الأمانة بقيادة المدير العام للرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي، وفريق من قسم صحة البيئة وفريق من المتخصصين؛ لبحث مسببات التسمم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.

وأكدت الأمانة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الكفيلة بسلامة الأغذية، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وعبر متابعة من قبل مختصين من أمانة المنطقة.