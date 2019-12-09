نائب أمير جازان يتابع برنامج التحدي التقني.. الفائز سيمثل المملكة بأمريكا

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز، في مكتبه، اليوم الأحد، المدير العام لتعليم جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، وعددًا من منسوبي تعليم المنطقة من معلمين وطلاب.

وفي مستهل اللقاء، رحَّب نائب أمير المنطقة بمدير تعليم جازان والحضور، مشيدًا بما قامت به الإدارة وما حققته من نتائج ومشاركات فاعلة في شتى المجالات والمسابقات التعليمية، التي تسهم في بناء الإنسان السعودي، والعمل على تمكين شباب وشابات الوطن من خلال رفع مستوى التعليم والاهتمام به.

وأكد نائب أمير المنطقة أهمية الدور المنوط بالتعليم لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان، والاهتمام بتربية النشء، وتعزيز انتمائهم وولائهم ونموهم المعرفي، لافتًا إلى أن التعليم يكفل المساهمة الفاعلة في مسيرة البناء التي يشهدها الوطن، منوهًا بما يحظى به قطاع التعليم من القيادة الحكيمة، من رعاية واهتمام.

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عقب ذلك، استمع نائب أمير المنطقة إلى شرح عن أبرز النشاطات والبرامج الطلابية التي قدمها تعليم جازان، ومنها برامج الروبوت والذكاء الاصطناعي، وأبرزها برنامج التحدي التقني بمشاركة 60 طالبًا يمثلون سبعًا من إدارات التعليم بمناطق المملكة. وينفذ هذا البرنامج لأول مرة على مستوى الوطن؛ حيث يتأهل الفريق الفائز لتمثيل المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال اللقاء، قدَّم عدد من طلاب وطالبات تعليم جازان أمام نائب أمير المنطقة، نماذج لإبداعاتهم ومواهبهم في مجال الاختراعات والشعر والبرامج الطلابية.

من جانبه، أعرب مدير ومنسوبو تعليم جازان، عن شكرهم نائب أمير المنطقة «على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته التي كان لها بالغ الأثر في رفع المعنويات لتحقيق مزيد من العطاء، وخدمة هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعًا، وتأكيد الاعتزاز بالدين والانتماء للوطن، مثمنين ما يلقاه التعليم بالمنطقة وغيرها من مناطق وطننا العزيز ومنسوبوه من دعم وتشجيع، في كل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية».