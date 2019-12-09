بالصور.. وزير الخارجية يستعرض مع السفير الإماراتي تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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كما استقبل وزير الخارجية، اليوم الأحد، رئيس الحزب الحاكم في جمهورية موريشيوس شوكت سودهن.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك.

حضر الاستقبال وزير الدولة للشؤون الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.