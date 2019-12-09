34 عاما تجعل مجموعة الضيف رائدة للجودة في عالم الصناعة والزراعة

تقدم مجموعة الضيف القابضة استثمارات اقتصادية في مختلف المجالات والتي دُعِمت باهتمام كبير من قيادة مملكتنا الحبيبة، وتوّجت منذ تولى الدكتور الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود إمارة منطقة القصيم، ودعمه الكبير واللامحدود للمستثمرين في ظل رؤية 2030 التي شهدت إنجازات تجارية وخدمات زراعية كبرى، وذلك بقيادة رئيس مجلس إدارة مجموعة الضيف القابضة المهندس محمد بن ضيف الله بن محمد اللحيدان.

أعمال الضيف القابضة

- الاستثمار في مدخلات وتنمية القطاع الزراعي ودعم المزارعين والمنشآت الزراعية ذات الصلة من خلال شركة الضيف للاستثمار الزراعي.

- الدعم اللوجيستي والتخزين بنوعيه التبريد والتجميد من خلال شركة الضيف للتبريد والتجميد.

- دعم منتجنا الوطني الأول (التمور) وتقديم أحدث ما توصل إليه المجال في تصنيع التمور من خلال شركة مصنع تمور الضيف.

- دعم منتجنا الوطني الأول (التمور) وتسويقه محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال شركة ثمرات الضيف التجارية.

- المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال مزارع التمور ومشاريع الثروة الحيوانية عبر أنشطة شركة مزارع الضيف للإنتاج الزراعي.

- تقديم أفضل الخدمات العقارية والسكنية والفندقية والأراضي من خلال شركة استثمارات الضيف العقارية.

- تأسيس مصنع عسل سلسبيل الضيف الذي يعد تتويجاً لرؤية المجموعة في تقديم أفضل المنتجات الغذائية للسوق المحلي والإقليمي والدولي.

التأسيس

منذ أكثر من 34 عامًا، أسست أول شركة كانت نواةً لشركة الضيف القابضة لترسم مسارًا جديدًا لمفهوم الزراعة والصناعة في المملكة، ومنذ نشأتها لاتزال شركة الضيف متمسكةً بقيمها الراسخة وثوابتها، الأمر الذي أهلها لتكون من أقوى الشركات الزراعية والصناعية في المملكة، ومع تنوع أنشطتها الزراعية وزيادتها عبر السنين، إلا أنه لم تتغير سياستها أو تتأثر جودة منتجاتها، فالضيف أصبح شعارًا للجودة في عالم الصناعة والزراعة.

شركة الضيف القابضة

- الرؤية

أخذ الريادة في جميع قطاعاتنا والمساهمة في الأمن الغذائي للوطن.

- الرسالة

للوطن والمواطن حق علينا نسعى إلى تحقيقه.

- الهدف

التميز محلياً وإقليمياً والانطلاق عالمياً.

اللحيدان: فيصل بن مشعل صاحب رؤية ثاقبة وإداري محنك

تضم شركة الضيف القابضة 6 شركات تحت مظلتها:

1. شركة الضيف للاستثمار الزراعي

تعد شركة الضيف للاستثمار الزراعي من أكبر الشركات التابعة للمجموعة وأقدمها، وهي نهرٌ جارٍ وعين لا تنضب تغذي الزراعة والمزارعين لأكثر من 30 عامًا، وتعد الشركة من أهم الشركات في مجال مدخلات الإنتاج الزراعي بالمملكة، حيث تغطي فروعها البالغة (14 فرعا) أهم المناطق الزراعية بالمملكة.

وتوفر شركة الضيف للاستثمار الزراعي جميع المدخلات الزراعية من أسمدة ومعدات وقطع غيار وأدوات البستنة وغيرها من مراوح ولوحات تحكم وخلايا تبريد وغطاسات وبيوت محمية، لتكون الشركة الأشمل والأكمل في توفير مدخلات الإنتاج الزراعي ولا تقتصر خدماتها على البيع بل توفر الشركة خدمات الاستشارات والإرشاد الزراعي وخدمات ما بعد البيع من صيانة وقطع غيار للمعدات.

وتعد الشركة موزعاً معتمداً لشركة (سابك) وعدد من كبرى الشركات المحلية مثل شركة الخريف وشركة الزاهد والشركة السعودية للصناعات الميكانيكية، كما تعد وكيلاً لبعض الشركات الأوروبية والأسترالية والصينية.

وتحقق الشركة نجاحها من خلال فريقها المتمرس في مجال الهندسة الزراعية وتميزها في الإرشاد الزراعي، وحجزت لنفسها مكاناً ثابتاً في المعارض ومؤتمراتٍ زراعية، وحصلت الشركة على اعتماد مناقصاتٍ لمشاريع زراعية من الوزارات والإدارات الحكومية.

تلك النجاحات أهلهتا لتكون مصدرَ ثقةٍ للعملاء، مع تكريمها من قبل الموردين المحليين والعالميين.

2. شركة مزارع الضيف للإنتاج الزراعي

تعد من الركائز الأساسية للمجموعة، وتنقسم مشاريع الشركة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، قطاع النخيل وقطاع التسمين (للعجول وحليب الأبقار) وقطاع البيوت المحمية.

كانت بداية مشروع النخيل قبل 18 عاماً بغرس 5300 نخلة، وبتوفيق من الله ثم بطموحٍ وهممٍ عالية وبتخطيطٍ تُوِّج ببلوغ الهدف، أصبح اليوم عدد النخيل يتجاوز 100.000 نخلة، ويعد المشروع من أكبر المزارع المتخصصة في إنتاج تمور الخلاص في منطقة القصيم، حيث تمتد مساحة المشروع إلى ما يقارب 6 ملايين متر مربع.

ينتج المشروع أنواعاً مختلفةً من التمور، منها الخلاص الذي يشكل نسبة 90% منها، والسكري والصقعي والمجدول وغيرها، ويبلغ الإنتاج السنوي 4000 طن، كما ينتج أجود أنواع الفسائل للنخيل، وتحرص الشركة على استخدام الميكنة والتقنية الزراعية الحديثة.

واعتادت الشركة على المشاركة في عددٍ من المعارض والمهرجانات والمؤتمرات العلمية والبحثية المتخصصة بالنخيل والتمور ومكافحة الآفات الزراعية، وتستقبل بصدر رحب طلاب الجامعات المهتمين بهذا المجال وتقدم تدريباً عملياً لهم.

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وتهتم الشركة دائماً بجودة منتجاتها، فقد حصلت مؤخراً على شهادة خلو المنتج من الأثر المتبقي من المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية من مختبرات متخصصةٍ في هذا المجال مثل كلية الزراعة وغيرها.

وتشكل البيوت المحمية مصدر أمن غذائي للمنطقة مع بذل الجهد لاختيار أفضل الأصناف والبذور لإنتاج الخضروات الزراعية المنافسة. ويعد مشروع تسمين العجول الأكبر والأكثر تنظيماً في المنطقة.

3. شركة مصنع تمور الضيف

ويعد مصنع تمور الضيف أحد المصانع الوطنية الرائدة في مجال صناعة التمور ومشتقاتها، وتقع الشركة في محافظة البكيرية بمنطقة القصيم.

يضم المصنع نخبةً من مهندسي إدارة الجودة والإنتاج وسلامة الغذاء من ذوي الخبرة في عملية استلام ومعالجة وتصنيع وتعبئة وتغليف التمور وفق أعلى المعايير الدولية، وباستخدام أحدث التقنيات وأفضلها.

وتأصيلاً للجودة التي تعد إحدى قيمنا، فقد حصل المصنع على أعلى شهادات الجودة في مجال نظم إدارة الجودة والتصنيع الغذائي وسلامة البيئة:

ISO 9001 نظام إدارة الجودة

ISO 22000 الإنتاج وسلامة الغذاء

ISO 14001 سلامة البيئة

ويستقبل المصنع جميع أنواع التمور المراد تصنيعها من جميع أنحاء المملكة وفق معايير ومواصفات محددة وبأسعارٍ وجودةٍ تنافسية.

تسير عملية تصنيع التمور بمراحل كثيرة يشرف عليها عدد من مهندسي ومراقبي الجودة والتصنيع، وتنتج العبوات بأوزان مختلفة: 1 كجم، 500 جرام، 350 جراما، 250 جراما، 100 جرام، 50 جراما، 3 حبات.

ويطبق المصنع كافة المواصفات والشروط من هيئة الغذاء والدواء بما فيها فصل المستودعات عن بعضها، ويحتوي المصنع على مستودعات ضخمة للمنتج التام والخام ومواد التعبئة والتغليف.

ويعد توطين الوظائف بموارد بشرية وطنية إحدى قواعد المصنع، لذلك تم إنشاء قسم نسائي يضم 30 متدربةً على فرز وتعبئة التمور والمعمول.

ومن خلال صالة المعمول والحلويات تنتج العديد من الأصناف بأشكال ومذاق متنوع بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي والدولي، ولتقديم خدمة أفضل لعملائنا تم تدشين شركة ثمرات الضيف المتخصصة في تسويق التمور وغيرها عبر منافذ بيعيه وفريق تسويق يغطي كافة أنحاء المملكة، لتكتمل بها دائرة الإنتاج والتصنيع والتسويق، ويبلغ معدل تسويقها من إنتاج مزارع الضيف فقط أكثر من 2000 طن، إضافة إلى المشتريات الخارجية، وتمتلك الشركة سجلاً حافلاً للتصدير لكافة القارات ولدولٍ مثل كندا وأميركا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وتركيا ولبنان والأردن، وتهدف الشركة إلى أن تكون من المصدرين للتمور خارجياً والمسوقين لها داخلياً.

4. شركة الضيف للتبريد والتجميد

تعمل في مجال تبريد وتجميد التمور والبطاطس ومشتقاتها، وعمرها الزمني الذي يتجاوز 25 عاماً أهلها من امتلاك خبرةٍ متميزةٍ استطاعت من خلالها استقطاب كبرى الشركات الغذائية مثل نادك وشركة الوطنية الزراعية وغيرها.

تستقبل إدارة خدمات العملاء في الشركة عملائها، ويتم إرشادهم للطرق المثلى لتخزين منتجاتهم وتقديم المشورة لهم وبعدها يوثق العقد موضحاً فيه كافة الشروط، وتقوم بكتابة العقود والاتفاق على الشروط ثم يتم وزن المنتجات والكميات عن طريق ميزان مخصص للشاحنات والعربات، وتكون الشركة من الشركات الكبرى في هذا المجال فهي تحتوي على 46 غرفة تبريد وتجميد.

كما خصصت الشركة فريق عمل مميز للتعامل مع منتجات البطاطس لإخراجها من طور السكون وتجهيزها للزراعة، أما بالنسبة للبطاطس التصنيعي فيتم تعديل درجات الحرارة وضبطها للوصول إلى ثبات نسبة السكر داخل الثلاجات لضمان عدم احتراقها بالأفران.

كما تستقبل الشركة التمور، فتقوم بتحديد نوع وضبط درجة حرارتها حسب نوعها لضمان تسليم المنتج بجودة، ويتم قراءة التبريد صباحاً ومساءً بواسطة فريق الصيانة للتأكد من عمل غرف التبريد بشكل منتظم وسليم.

5. مصنع عسل سلسبيل الضيف

من عقد الشركة القابضة هناك ذهب يتلألأ، وهي شركة سلسبيل الضيف، المتخصصة في معالجة وتعبئة العسل الطبيعي باستخدام تكنولوجيا متطورة وتقدمه بأسعار مناسبة.

تقع الشركة في القصيم بمنطقة البكيرية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 4500 طن متري.

وقد ولدت شركة سلسبيل الضيف بطموحات عالية وبرؤية ثاقبة هدفها التوسع والنمو إنتاجاً ومكاناً.

وتلتزم الشركة باختيار أجود أنواع العسل الطبيعي من أفضل المصادر العالمية ليمر عبر خطوط معالجة وتعبئة حديثة وتقنية متطورة مع الالتزام بأعلى المعايير والمتطلبات الرقابية المحلية والدولية.

وتنتهج الشركة مساراً تجارياً وتسويقياً لتنمية علاقتها التجارية مع دعم شركائها وعملائها لإنتاج وتطوير علاماتهم التجارية الخاصة بمنتج العسل.

6. شركة استثمارات الضيف العقارية

وهي متخصصة في الاستثمار العقاري والسياحي بمختلف مناشطها سواء في شراء الأراضي الخام وتطويرها أو المزارع وتنميتها أو المجمعات السكنية والأسواق الكبرى والمكاتب الإدارية، إضافة إلى امتلاكها العديد من الفنادق في مناطق المملكة.

علامة فارقة

تشكل الشركات هوية وكيان شركة الضيف القابضة، وقد جاءت تلك الشركات لتكمل بعضها في مجال المدخلات الزراعية والتصنيع الغذائي والخدمات العقارية والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، سالكة لنفس الدرب وتحملها نفس القيم الرفيعة، الضيف القابضة ولدت لتكون علامةً فارقةً في مجال الزراعة والتصنيع، ومنذ نشأتها حتى الآن لا تزال تمضي في طريق واحد لم ولن تغيره التحديات، طريق واحد يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 في تحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.