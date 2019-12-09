فيصل بن مشعل في عيون مسؤولي الدولة كسر البيروقراطية وقدم أفضل الخدمات للمواطن

أصبحت منطقة القصيم علامة فارقة في شتى المجالات، وذلك بعد أن تولى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، إمارة المنطقة وكسر البيروقراطية الحكومية بتعاون كافة القطاعات والوزراء والمسؤولين حتى صارت مضربا للمثل في الإنجاز، «دوت الخليج» بدورها رصدت أبرز أحاديث المسؤولين عن سموه.

وزير الداخلية يشكر أمير القصيم على نجاحات التوطين

تلقى أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، خطاب شكر وتقدير من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على ما تحقق من نجاحات برنامج التوطين الذي أطلقته إمارة منطقة القصيم.

أمير المدينة المنورة

قدم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، شكره للأمير الدكتور فيصل بن مشعل على الجهود المبذولة تحت ظل قيادة حكيمة داعمة لكل عمل اجتماعي إنساني خادم للوطن والمواطن، وذلك بعد تأسيس فرع للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد «كبدك» في منطقة المدينة المنورة.

الهيئة السعودية للفضاء

تلقى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، خطاب شكر وتقدير من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، وذلك بمناسبة ما تحقق من نجاح للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ومساهمة المنطقة الفعالة في صناعة الاجتماعات السعودية، أثناء رئاسته لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة.

البيئة والمياه والزراعة

قدم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي شكره لأمير منطقة القصيم على حرصه الدائم لكل ما فيه خدمة أهالي المنطقة، وذلك إبان زيارته لسمو أمير منطقة القصيم.

وزير الخدمة المدنية

قدم وزير الخدمة المدنية شكره لأمير منطقة القصيم على استقباله، وذلك بعد أن جرى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهتين في مجالات التطوير والتواصل والدعم، واستعراض الأعمال والمهام المناطة بفرع الوزارة والنشاطات والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن ورفع أداء ومستوى الموظف الحكومي بالمنطقة.

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وزير العدل

أعرب وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على ما تجده مرافق الوزارة والقائمين عليها من دعم واهتمام، مؤكداً الحرص على تطوير المرافق التابعة للوزارة كافة وفق توجيهات ولاة الأمر وتحقيقاً لتطلعات أبناء المنطقة بإذن الله، وبذل جهدها لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة للوصول بالخدمات إلى أعلى مستوياتها.

العمل والتنمية الاجتماعية

قدم وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم ونائبه على ما تجده وزارة العمل من تكاتف من قبل إمارة منطقة القصيم ودعم وتشجيع وإقامة المبادرات الاجتماعية الخادمة لأبناء المنطقة، مؤكداً على دعم القيادة لكل ما من شأنه تعزيز دور الوزارة في كافة مناطق المملكة، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

الاتصالات وتقنية المعلومات

عبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة عن شكره لأمير منطقة القصيم على ما يبذله لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من جهود كبيرة تتمثل في دعم ومتابعة مشاريع الوزارة بالمنطقة، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به إمارة المنطقة في دعم ورعاية المشاريع، مؤكدا أن توجيهات سموه السديدة ستحظى بالاهتمام والمتابعة، مؤكداً حرصه على مواصلة العمل لإتاحة خدمات الإنترنت لأكبر عددٍ ممكن من المواطنين والمقيمين في المناطق النائية، ونشر النطاق العريض لتمكينهم من الاستفادة من خدمات إنترنت عالي السرعة، وبما يسرّع من جهود التحول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد المعرفي لمواكبة أهداف رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

وزير الصحة

قدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على رعايته ودعمه الدائم لأنشطة المنطقة، منوهاً بتوجيهات ودعم القيادة ـ أيدها الله ـ وتوجيهات سموه التي تسعى إلى الارتقاء بالخدمات الصحية بمنطقة القصيم إلى أعلى المستويات، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

وزير الإسكان

قال وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل: كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، وما يتم تقديمه في الوزارة لفئات المجتمع ومستفيدي الإسكان التنموي، ما هو إلا نتيجة لتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالحرص على تلمس احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها.