70 ألفا من ذوي الإعاقة يعملون في القطاع الخاص

واحتل نشاط تجارة الجملة والتجزئة الأعلى نشاطا انضم إليه العاملون من ذوي الإعاقة بـ4.17% ثم نشاط التشييد 3.80%، ثم نشاط الصناعات التحويلية 1.81%.
يذكر أن الموقع الإلكتروني لبوابة المرصد الوطني للعمل، يستعرض أكثر من 30 مؤشرا.
أهداف بوابة المرصد
- توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء
- تقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل
- بناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة التحديات
- إدارة ونشر المعرفة
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