70 ألفا من ذوي الإعاقة يعملون في القطاع الخاص

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ممثلا في المرصد الوطني للعمل، أن عدد العاملين السعوديين من الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلة بياناتهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في النصف الأول من العام الميلادي الحالي، يبلغ 48877 مواطنا و20891 مواطنة، بإجمالي 69768 مواطنا ومواطنة يشكّلون 4.22% من إجمالي العاملين السعوديين في سوق العمل.

واحتل نشاط تجارة الجملة والتجزئة الأعلى نشاطا انضم إليه العاملون من ذوي الإعاقة بـ4.17% ثم نشاط التشييد 3.80%، ثم نشاط الصناعات التحويلية 1.81%.

يذكر أن الموقع الإلكتروني لبوابة المرصد الوطني للعمل، يستعرض أكثر من 30 مؤشرا.

أهداف بوابة المرصد

- توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء

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- تقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل

- بناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة التحديات

- إدارة ونشر المعرفة