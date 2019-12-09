بناء الإنسان قبل المكان أولوية لتوظيف الطاقات البشرية

من هذا المنطلق فوجئ مجموعة من المتميزين من منطقة القصيم من كلا الجنسين بأمير المنطقة وهو يقدمهم ليتم تكريمهم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إبان زيارته للمنطقة قبل عام، وقد تميزوا في مجالات متنوعة في الدين، والعلم، والرياضة، والبيئة، والتطوع وغيرها، مما كان له عظيم الأثر في نفوس كافة أبناء المنطقة ورجالاتها. وقال الأمير فيصل بن مشعل بن سعود في إحدى جلساته الأسبوعية المفتوحة، إنه يسعى وكافة الجهات المعنية إلى صناعة جيل أكثر توافقا فيما بينهم، من خلال ثقافة الحوار بين عامة المجتمع لتعميق الاعتزاز بالدين والولاء للقيادة والانتماء للوطن، مؤكدا أن ثقافة الحوار دليل رُقي وتحضّر بعيدا عن التعصب الفكري الذي تنعكس آثاره على المجتمع والوطن وتعطيل التنمية.
محاور عمل عليها فيصل بن مشعل
شحذ الهمم
تسخير الجهود
توظيف الطاقات البشرية
توسيع المشاركة المجتمعية
ندوات علمية وثقافية
صالونات أدبية ولجان شبابية
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