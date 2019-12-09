شركة العباقرة خبرات متراكمة في المقاولات وإضاءات مجتمعية

الإنجازات في القطاعات الحكومية

تعد شركة العباقرة للتجارة والمقاولات المحدودة إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، ولها إسهامات جليلة في الجوانب الاجتماعية، متسلحة بالخبرة الطويلة التي خاضتها في مجالاتها، حيث إنها حاصلة على التصنيف الثاني بتصنيف وكالة المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية في صيانة المباني، وذلك بقيادة مؤسس الشركة عبدالله بن متعب رزقان النومسي التي تأسست في 19 /3 /1410هـ، وتعمل في نشاطات المقاولات والتشغيل والصيانة مثل صيانة المباني والطرق وصيانة وتشغيل أعمال المياه والصرف الصحي وصيانة وتشغيل الأعمال الكهربائية والميكانيكية ونظافة المدن والتخلص من النفايات وصيانة المراكز الطبية وصيانة الحدائق والمنتزهات وصيانة وتشغيل المسالخ وأعمال التبريد والتكييف، ويبلغ إجمالى عدد منسوبى الشركة 1800 موظف وعامل.

القيم

عملنا جزء من نظامنا الكوني، نزرع ونعمر ونحافظ على جمال ونظافة بيئتنا، نعتز بمصداقيتنا، ونفي بالتزاماتنا مستلهمين في ذلك تراثنا وتقاليدنا العريقة.

الرؤية

تتمثل في صنع وطن مزدهر ومدن عصرية تمتزج فيها الطبيعة والأصالة بالحداثة، وتتوفر بها أرقى الخدمات المدنية والبيئية.

الرسالة

أن نكون روادا متميزين في تقديم خدماتنا العالية الجودة لمختلف القطاعات، وأن نحرص على العناية بعملائنا ورعاية إبداعات موظفينا.

الهدف: رسمت شركة العباقرة الهدف، وهو معيار ثقيل تتطلع به جميع الشركات دون استثناء يتحقق بإرادة جبارة واقتناع العميل بما يقدم إليه من خدمات تليق بما يطمح إليه. وهدفنا هو أن نصبح واحدة من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية التي تقوم بتوفير الخدمات في مجال المقاولات ونظافة المدن والتخلص من النفايات وصيانة وتشغيل الأعمال الكهربائية وتشغيل أعمال المياه والصرف الصحي.

الإنجازات الإنشـائية

مشروع بناء وتشييد عمارة فندقية من أربعة طوابق بحي الرحاب بشمال بريدة

1434-1346هـ

مشروع بناء وتجهيز عدد (10) فيلات بنظام تسليم مفتاح سوبر لوكس بحي الرحاب

1435هـ

عملية ترميم عدد (3) بمجمع مدارس بخريمان الأشقر التابعة لإدارة تعليم المذنب

1436هـ

تنفيذ عملية نظافة المجموعة الأولى لمدارس محافظة الدوادمي وذلك لمدة ثلاث سنوات من عام 1413هـ حتى عام 1416هـ.

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تنفيذ عملية نظافة المجموعة الثالثة لمدارس محافظة الدوادمي وذلك لمدة ثلاث سنوات من عام 1413هـ حتى عام 1416هـ.

تنفيذ عملية صيانة الحدائق والمتنزهات بلدية محافظة رياض الخبراء وذلك لمدة 15 شهراً ابتداء من عام 1415هـ إلى عام 1417هـ.

تنفيذ عملية النظافة الشاملة لجميع مدارس محافظة عنيزة لمدة سنة خلال العام الدراسي 1417هـ 1418هـ.

تنفيذ عملية نظافة وصيانة مدارس المجموعة الأولى بالقصيم وعددها 84 مدرسة، وذلك من عام 1417هـ إلى عام 1420هـ ومن عام 1420هـ إلى عام 1424هـ.

تنفيذ عملية النظافة والصيانة لمبنى الإدارة العامة للتربية والتعليم (بنات) بالقصيم من عام 1415هـ إلى عام 1424هـ.

تنفيذ عملية النظافة والصيانة الإدارة العامة لكليات البنات وملحقاتها بالقصيم لمدة ثلاث سنوات من عام 1419هـ إلى عام 1422هـ.

تنفيذ عملية نظافة وصيانة فرع الهلال الأحمر السعودي وملحقاتها بالقصيم لمدة ثلاث سنوات من عام 1419هـ إلى عام 1422هـ.

تنفيذ عملية النظافة الشاملة لـ(مجموعة شرق) لمدارس تعليم البنات بمنطقة المدينة المنورة لمدة عام من 1420هـ إلى 1421هـ.

تنفيذ عملية النظافة الشاملة لـ(مجموعة الشمال) لمدارس تعليم البنات بمنطقة المدينة المنورة من عام 1420هـ إلى 1421هـ.

تنفيذ عملية النظافة الشاملة لـ(المجموعة الخامسة) لمدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة لمدة عام من 1420هـ إلى عام 1421هـ.

تنفيذ عملية نظافة وصيانة مبنى الإدارة العامة للتعليم وملحقاتها بمنطقة المدينة المنورة لمدة عام من 1420هـ إلى 1421هـ.

تنفيذ عملية نظافة وصيانة مباني الإسكان الداخلي لمعاهد التربية الخاصة بالمدينة المنورة لمدة عام من 1421هـ حتى عام 1422هـ.

تنفيذ عملية نظافة وصيانة مبنى فرع البنك الزراعي ومكاتبه بمنطقة المدينة المنورة لمدة عام من 1421هـ حتى 1422هـ.

تنفيذ عملية صيانة ونظافة مبنى فرع جمعية الهلال الأحمر السعودي وملحقاته بمنطقة المدينة المنورة لمدة ثلاث سنوات من عام 1421هـ حتى عام 1424هـ.

تنفيذ عملية نظافة وصيانة مباني الإسكان الداخلي لمعهد النور التابع لإدارة التربية والتعليم بمنطقة القصيم لمدة ثلاث سنوات من عام 1421هـ إلى عام 1424هـ.

تنفيذ عملية نظافة وصيانة المعهد العلمي ببريدة من عام 1415هـ إلى عام 1424هـ.