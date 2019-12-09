أسمنت القصيم قفزات اقتصادية وقدرة صناعية وطنية لمسيرة البناء والتنمية

تعد أسمنت القصيم من أبرز الشركات الوطنية في المملكة العربية السعودية ، وحققت قفزات ونجاحات على مدار تاريخها، إذ تعد الشركة العريقة أحد أبرز الشركات المساهمة في تنمية المجتمع وتوليد الوظائف وخدمة منطقة القصيم والمملكة، ولها أسبقية نحو دعم المجتمع، وذلك بقيادة الرئيس التنفيذي لأسمنت القصيم المهندس عمر العمر، والتي تأسست في الخامس عشر من شعبان عام 1396، الموافق الحادي عشر من أغسطس 1976، برأسمال مصرح به 900 مليون ريال سعودي مدفوعة بالكامل، مقسمة على 90 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات لكل سهم. ومسجلة في سوق المال السعودي «تداول» تحت رمز3040.

بيئة حاضنة

للشركة رؤيتها ورسالتها وقيمها التي تركز على العملاء والمستثمرين والموردين والعاملين، وتولي عنايتها للبيئة الحاضنة وفق أسس راسخة ومعايير ثابتة، وترسم الشركة سياساتها وإستراتيجيتها العامة وخططها التشغيلية وتحرص على تنفيذها بأعلى مستويات الجودة، بما يواكب التطورات المتلاحقة في عالم الصناعة.

أعلى المواصفات

يتركز نشاط الشركة في صناعة وإنتاج الأسمنت بنوعيات مختلفة، وفقاً لأعلى المواصفات القياسية العالمية، والعمل على توفير احتياجات السوق، وتعتمد في عملياتها الإنتاجية بصورة أساسية على الموارد الطبيعية والثروة المعدنية المتوافرة محلياً، إضافة إلى قيام الشركة بالأعمال والأنشطة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالغرض الأساسي من نشاطها، كالتسويق والبيع وغيرها من الأنشطة التجارية التي تضمن تحقيق الاستقرار في السوق المحلي واستمرار المشاريع التنموية.

أكبر 100 شركة

يقع مقر الشركة الرئيسي ومصنعها في مدينة بريدة، حاضرة منطقة القصيم ومركزها الإداري، وقد حافظت على تصنيفها لعدة عقود مضت ضمن أكبر 100 شركة في المملكة، إذ حققت إنجازات ملموسة طوال العقود الأربعة الماضية، جسدت أروع صور النجاح لقطاع الأعمال، وقدرة الصناعة الوطنية على الإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية، باعتباره الشريك الإستراتيجي للقطاع العام في تنفيذ الخطط الاقتصادية، والمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف العظيمة والغايات الكبرى، التي يتطلع إليها أبناء هذا دوت الخليج المعطاء، وبما يلبي الطموحات المنشودة لقيادتنا الحكيمة.

رؤيتنا

أن تتبوأ مكانتها كشركة قائدة ورائدة في منتج الأسمنت ومواد البناء، ومميزة بتركيزها على العميل، وجودة إنتاجها وأفضل أساليب التشغيل

رسالتنا

المثابرة بثبات على إنتاج أجود وأعلى أصناف الأسمنت ومواد البناء، بأكثر الطرق كفاءة وصداقة مع البيئة، إضافة إلى تعظيم القيمة لأصحاب المصلحة

قيمنا

العميل

التركيز على خدمة العميل وتحقيق أعلى فائدة له، خلال توفير أسمنت عالي الجودة بأسعار تنافسية، وتوفير الدعم الفني

المستثمر

المحافظة على حقوق المساهمين وتعظيم العائد على الاستثمار

الموظف

توفير بيئة عمل آمنة وعالية المهنية تسهم في جذب الكفاءات والمحافظة عليها

المورد

إيجاد علاقة عمل طويلة الأجل بين الشركة والمورّد، مبنية على الثقة وتوازن المصالح

البيئة

العمل ضمن أعلى المعايير البيئية، وتطوير أنظمة عمل تسهم في التقليل من الأضرار على البيئة

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المجتمع

إثراء المكانة الاجتماعية للشركة، خلال تطوير القوى العاملة الوطنية، والإسهام في خدمة وتنمية المجتمع

التأسيس

شركة أسمنت القصيم شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة بريده بتاريخ 28 شعبان 1398 الموافق 2 أغسطس 1978، بموجب السجل التجاري رقم 1131001224، وقد تم تأسيس الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/62 بتاريخ 15 شعبان 1396 الموافق 11 أغسطس 1976.

النشاط

يتمثل النشاط الأساسي للشركة في صنع وإنتاج الأسمنت ومشتقاته وتوابعه، والاتجار بتلك المنتجات، وكذلك القيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لهذا الغرض.

المساهمون

أسمنت القصيم شركة سعودية مساهمة مفتوحة، مسجلة في سوق المال السعودي «تداول» تحت رمز3040

المبادرات الاجتماعية

قدمت شركة أسمنت القصيم الدعم لكثير من الجهات، أبرزها جناح القصيم في مهرجان الجنادرية، وأسبوع الدفاع المدني، ودعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واليوم العالمي للتطوع، وصحة القصيم، ودعم القطاعات الخاصة والحكومية، ودعم الجمعيات الخيرية، كما ‏أسست الشركة ضمن سلسلة من مبادراتها الاجتماعية مبنى مختبر سلامة الأغذية بمدينة بريدة التابع لأمانة منطقة القصيم، إذ يحوي المختبر أقساما مختلفة، منها القسم الكيميائي والميكروبيلوجي، وإدارة سلامة الغذاء.

رأس المال

رأس المال المصرح به 900 مليون ريال سعودي مدفوعة بالكامل، مقسمة على 90 مليون سهم، القيمة الاسمية لكل سهم 10 ريالات.

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المنتجات

تنتج شركة أسمنت القصيم 3 أنواع من الأسمنت، هي:

أسمنت بورتلاندي عادي

أسمنت مقاوم للكبريتات

أسمنت التشطيب

كما يمكنها إنتاج أنواع أخرى حسب الحاجة

العمر: فيصل بن مشعل ذلل العقبات ومكن الشباب