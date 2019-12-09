7 مليارات ريال لمشاريع المياه بالقصيم

مصادر جديدة
عملت مياه القصيم خلال الفترة الماضية على تعزيز مصادر المياه الجوفية والسطحية، وإيجاد مصادر جديدة يعوِّل عليها مستقبلاً، وذلك وفق ما هو مخطط له في الإستراتيجية الطويلة المدى لتأمين مياه الشرب بمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى التخطيط ووضع السياسات المنظمة لمصادر المياه الجوفية والسطحية، ودعم خطط ومبادرات عملية اتخاذ القرار، وتعزيز البحوث المائية، وتبادل المعلومات مع الشركاء، وذلك بإدارة مصادر ومخزون المياه الجوفية (المتجددة وغير المتجددة) وتعظيم الاستفادة من المياه السطحية وحماية مصادرها.
وشدد أمير المنطقة خلال استقباله المدير العام للإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي، مؤخرًا، في مكتبه بمقر ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة، على أهمية متابعة المشاريع وخدمة المواطن الكريم والعمل على توفير كل ما يحتاجه أهالي المنطقة من إدارة خدمات المياه وإكمال مشاريع البنى التحتية وشبكات ومحطات المياه.
مؤشرات أعمال
عن إنجازات الإدارة، قدم المهندس الفريحي عرضًا لأهم المنجزات التي حققتها الإدارة لأمير المنطقة، حيث عرض لبعض الموضوعات المتعلقة بمشاريع المياه، ومؤشرات أعمال المديرية العامة للمياه بالمنطقة، وما تحقق من إنجازات في خدمات المياه في 2019، وما تم تحقيقه من قفزات حتى وصلت نسبة تغطية شبكة المياه في المنطقة أكثر من 91%، ووصل عدد ساعات الضخ المستمر إلى أكثر من 22،3 ساعة يوميا، كما عرض «الفريحي» للإسهامات البيئية المتمثلة في زيادة استخدام المياه المعالجة في أعمال التشجير، وزيادة الغطاء النباتي في المنطقة والطرق السريعة.
التوعية المجتمعية
أقامت المديرية مؤتمرا عن جودة مياه الشبكة ومعرضا مصاحبا استمرت فعالياته على مدى يومين في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة بتاريخ 27 محرم 1440، وذلك برعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، حيث سلط المؤتمر الضوء على التوعية المجتمعية، والإثراء المعرفي بالدور الذي تبذله الحكومة الرشيدة ممثلةً في وزارة البيئة والمياه والزراعة وقطاع توزيع المياه في المملكة بتقديم خدمات مياه الشرب وفق أعلى المقاييس والمعايير المعتمدة، وذلك من خلال استخدام أفضل التقنيات الحديثة لخدمة أكبر عدد من المستفيدين في مناطق المملكة، وذلك من خلال عدد كبير من المتحدثين المختصين بالأمن المائي الذين قدموا أوراق عمل متخصصة ومتنوعة.
المشاريع المنفذة التي تم استلامها
119 مشروعا
بقيمة 3,494,127,875
مشاريع المياه
57 مشروعا
بقيمة 1,518,271,242
مشاريع الصرف
23 مشروعا
بقيمة 1,176,692,953
مشاريع المحطات
25 مشروعا
بقيمة 670,554,000
عقود استشارية
14 عقداً
بقيمة 128,609,680 ريالا
المشاريع الجاري تنفيذها
78 مشروعا
بقيمة إجمالية
3,898,551,089 ريالا
منها
28 مشروع مياه
بقيمة
1,380,519,599،
27 مشروع صرف صحي
1,703,464,687 ريالا
14 مشروعا للمحطات
بقيمة
721,240,066 ريالا
9 عقود استشارية
بقيمة
93,326,737 ريالا
الأعمال
المنفذة
أطوال الشبكات وأعداد التوصيلات المنزلية (مياه/صرف صحي) وعدد العدادات المستبدلة:
المياه
خطوط فرعية
2139.97 (كلم)
خطوط رئيسية
891.41 كلم
أطوال الوصلات منزلية
224.43 كلم
عدد الوصلات المنزلية
31,977
استبدال عدادات
70 ألفا و370 عدادا
الصرف الصحي
خطوط (كلم)
405.55،
خطوط ضخ (كلم)
35.77
أطوال الوصلات منزلية (كلم)
195.74
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