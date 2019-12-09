معالجة أخطاء تسجيل العقارات

ممارسة الأعمال
انعكست أعمال اللجنة في تقدم المملكة في مؤشرات البنك الدولي، إذ تقدمت المملكة إلى المركز الـ19 عالميا في مؤشر تسجيل الملكية بتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، الذي صدر مؤخرا، بعد أن كانت الـ24 في تقرير 2018. كما أن المملكة تنفرد بالمرتبة الأولى في العالم فيما يخص تكاليف تسجيل الملكية العقارية، والتي تقدم كخدمة مجانية من قِبل كتابات العدل.
ومن أبرز الحالات التي عالجتها اللجنة «تنازع الاختصاص بين الأجهزة الحكومية في تسجيل ملكية العقارات، وامتناع بعض الجهات عن إجراء معين، وعدم ربط بعض البيانات مع وزارة الإسكان، وكذلك وجود بعض التأخير في المعاملات من قِبل الجهة الحكومية، وفقدان المعاملات، أو معالجة مخالفة من قِبل المستفيد نفسه.
كتابات العدل
خلال العامين الماضيين تمكنت اللجنة من معالجة نحو 1150 شكوى ضد كتابات العدل والأمانات والبلديات، وراوحت مدة المعالجة بين يومين و5 أيام عمل، وعند الحاجة لأكثر من ذلك يتم إشعار المستفيد بذلك فورا.
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