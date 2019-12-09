4 مليارات قيمة مشاريع تزهر المجالات الأكاديمية بجامعة القصيم

تحظى جامعة القصيم – منذ إنشائها – برعاية كريمة ودعم كبير من قادة المملكة العربية السعودية في ظل الاهتمام بالمؤسسات التعليمية في المملكة، وتزايد هذا الاهتمام في ظل رؤية المملكة 2030 التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ، بعد أن احتل مجال التعليم والبحث العلمي حيزًا أكبر من القيادة الرشيدة، حيث يعد أحد المرتكزات الهامة التي تقوم عليها الرؤية في تحقيق التقدم والازدهار للمملكة وشعبها.

حملات توعوية

مع التطور العمراني والحضاري الذي تشهده منطقة القصيم، كان لجامعة القصيم، التي تعتبر أكبر مؤسسة تعليمية بالمنطقة، دور كبير في المساهمة في الارتقاء بالوعي العام لأهالي المنطقة من خلال ما تقدمه من حملات توعوية وثقافية في شتى المجالات، مما زاد من رغبة الطلبة في الانضمام لركب الجامعة والتخرج منها، نظرًا لما حققته من سمعة جيدة في مجال التعليم والبحث العلمي على صعيد المملكة، وتوافد الطلاب والطالبات على الجامعة من أبناء المنطقة وخارجها، مما جعلها من أكبر الجامعات من حيث أعداد الطلاب والطالبات، حتى تجاوزت أعدادهم أكثر من 70 ألف طالب وطالبة.

لمواكبة الزيادة الكبيرة في الأعداد التي تلتحق بالجامعة عامًا بعد عام، تسعى الجامعة إلى توفير كافة الإمكانات اللازمة لاستيعاب هذا العدد الكبير في بيئة تعليمية سليمة ومتطورة، من خلال أحدث الأجهزة والوسائل التعليمية لضمان تحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030، ومن أجل ذلك تشهد كافة مواقع الجامعة في مختلف المحافظات طفرة كبرى في حركة الإنشاءات والمباني والخدمات والصيانة والمختبرات والمعامل، وذلك لضمان جودة وتميز العملية التعليمية بكافة كليات الجامعة في كافة مواقعها على امتداد محافظات منطقة القصيم من أقصاها إلى أقصاها.

طفرة كبرى

حظيت الجامعة بشرف افتتاح وتدشين عدد من مشاريعها من يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارتهما لمنطقة القصيم العام الماضي، بلغت تكلفتها ما يربو على ثلاثة مليارات ريال، وتوزعت على 11 موقعاً مختلفاً من مواقع الجامعة المنتشرة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المشاريع التي افتتحها خادم الحرمين الشريفين خلال هذه الزيارة 28 مشروعاً، فيما بلغ عدد المشاريع التي تم تدشينها 5 مشاريع في 5 مواقع مختلفة، ليستفيد من هذه المشاريع عدد كبير من الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والموظفين وأبناء المنطقة.

افتتاح وتدشين

تتنوع المشاريع التي تنفذها الجامعة على كافة الأصعدة، حيث تسعى قيادة الجامعة وفي مقدمتها مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، إلى تطوير منشآتها وتحديث مرافقها باستمرار والصيانة الدورية لها، بالتعاقد مع أكبر الشركات وأكثرها انضباطا لتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، من قاعات للدراسة مجهزة بأحدث التجهيزات وعلى أحدث الطرز العالمية، وكذلك تطوير وتحديث المعامل والمختبرات ومدها بأحدث الأجهزة والأدوات التعليمية، لضمان الارتقاء بالأبحاث العلمية ورفع جودتها لتحقيق الاستفادة المجتمعية والاقتصادية من هذه الأبحاث، بتطبيقها على أرض الواقع وتحقيق عائد اقتصادي وخدمي منها، كما تشمل مشاريع الجامعة التوسع الأفقي بإنشاء مقار ومبان جديدة للكليات التي تتزايد فيها أعداد الطلاب والطالبات في مختلف فروع الجامعة بكافة محافظات المنطقة.

بيئة تعليمية

أهم المشاريع التي نفذتها الجامعة

مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة

المستشفى الجامعي بالمدينة الجامعية «المليداء»

المنشآت الرياضية

إسكان أعضاء هيئة التدريس «بالمليداء» وعنيزة

أصدرت الإدارة العامة للمشاريع بالجامعة تقريرًا عن مشاريع جامعة القصيم بتاريخ 28 ربيع أول 1441، حسب ميزانية الجامعة للعام المالي 1440-1441، وتضمن التقرير أن إجمالي المشاريع التي نفذتها وتنفذها الجامعة خلال هذه الفترة بلغ 63 مشروعا، في كافة المواقع التابعة لها بقيمة إجمالية (3,883,520,325)، حيث يقدر عدد المشاريع المنتظمة بـ(43) مشروعا، فيما توجد 3 مشاريع متأخرة بنسبة 25 % و6 مشاريع متأخرة بنسبة 50 %، و6 مشاريع متأخرة بنسبة 100 %، بالإضافة إلى 5 مشاريع لم يتم توقيع عقودها بعد، وقد شمل التقرير المشاريع التالية:

ميزانية الجامعة

في غضون ستة أشهر، منذ افتتاح مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة، حصلت أكثر من 2000 سيدة من بنات منطقة القصيم وما حولها على رخص لقيادة السيارات بعد اجتيازهن فترات التدريب والاختبارات المقررة في مدرسة الجامعة، حيث يتزايد الإقبال على المدرسة من قبل المتدربات.

وتعد المدرسة هي الأولى من نوعها بمنطقة القصيم التي تستهدف تقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات للنساء، وتبلغ مساحة المبنى الخاص بالمدرسة حوالي 1800 متر مربع، ويتسع لأكثر من 180 متدربة في وقت واحد، وتهدف المدرسة إلى تقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات للنساء والرجال بجودة عالية، بالإضافة إلى توفير نظام ومحتوى تعليمي متميز، والمساهمة في نشر الوعي حول سلامة الطرق والسلامة المرورية لدى قادة المركبات، وتقديم جيل من المدربات السعوديات ذوي الخبرة في التعليم والتدريب على قيادة المركبات.

وتم التعاقد مع شركات عالمية مشغلة لعدة مدارس في أميركا الشمالية، قامت بتقديم وتطوير وإعداد اختبارات مبدئية لقياس مدى قابلية المرشحات ليصبحن مدربات، ومدى قدرتهن على تحمل ضغوط العمل، تلا ذلك إعداد برنامج تدريبي مكثف معتمد من قبل الإدارة العامة للمرور يستهدف تطوير مدربي قيادة أكفاء قادرين على تقديم منهج دراسي للقيادة داخل الفصول ومختبرات المحاكاة وفي المركبة، واشتمل البرنامج على مجموعة واسعة من الموضوعات، وقد تم تدريب وتأهيل عدد من المدربات السعوديات.

يتسع هذا المستشفى لأكثر من 700 سرير، وسيقدم كافة الخدمات الطبية، من عيادات أولية، وأخرى تخصصية، وغرف للتنويم والكشف والأشعة والولادة والغسل الكلوي، بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية والتي ستشمل كل التخصصات وخاصة الدقيقة منها.

ويتكون المشروع من ثلاثة مبان كل مبنى عبارة عن ستة طوابق به غرف طوارئ واسعة وعمليات تنويم وعناية مكثفة، بالإضافة لعدد من العيادات الأخرى.

كما يحتوي المستشفى على نظام الرعاية الصحية الإلكترونية، ونظام للتأمين من خلال شاشات مراقبة المريض مع الوحدات المركزية، بالإضافة إلى تجهيز وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى.

أقامت الجامعة مجموعة من الصالات الرياضية المغلقة للأنشطة الرياضية الداخلية، وملاعب ومساحات الرياضات الخارجية على الملاعب العشبية والمرافق الملحقة بها، تتسع لأكثر من 5000 طالب، واستضافت هذه الصالات والملاعب العديد من الأحداث الرياضية منذ افتتاحها على صعيد مسابقات الجامعة الرياضية، بالإضافة إلى استضافة عدد من البطولات على مستوى المملكة، كان في مقدمتها بطولة الجامعات السعودية لكرة القدم للصالات ضمن التجمع الخامس لبطولات الاتحاد في موسمه الثامن.

يتكون مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس في المدينة الجامعية بالمليداء وعنيزة بواقع 407 فيلات من الخرسانة مسبقة الصب، وموقع عام به ممرات مشاة، تتسع لأكثر من 400 أستاذ جامعي، وذلك لتوفير بيئة مناسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة للقيام بالأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه، بما يضمن الارتقاء بالعملية التعليمية.

نسبة المشاريع المنتظمة 70 %

عملية إحلال وحدات تكييف لكلية الزراعة والرس وكلية العلوم والآداب ببريدة.

تجهيز معامل ومختبرات كلية العلوم للطالبات بجامعة القصيم، نفذ بها 20 مختبرا، ويستفيد منه الطالبات حاليًا.

تجهيز قسم الأشعة والتصوير الطبي وتجهيز غرف العمليات للعناية المركزية بالمستشفى الجامعي.

تجهيز قسم الأشعة والتصوير الطبي وتجهيز غرف العمليات للعناية المركزية بالمستشفى الجامعي.

الموقع العام ومواقف السيارات للمستشفى الجامعي.

تجهيز قسم الأشعة والتصوير الطبي وتجهيز غرف العمليات للعناية المركزية بالمستشفى الجامعي.

الموقع العام ومواقف السيارات - كلية الطب.

تجهيز قسم الأشعة والتصوير الطبي وتجهيز غرف العمليات للعناية المركزية بالمستشفى الجامعي.

الموقع العام لكليات الطالبات وغرف الدخول بالمدينة الجامعية، كلية العلوم والاقتصاد والحاسب الآلي، كما يتسع المجمع لسبعة كليات، تم تنفيذ سور وغرف دخول، ويدرس به قرابة 8000 طالبة في الكليات الثلاثة الجاهزة، ويتسع لـ30 الف طالبة.

مشروع الوصول الشامل، نفذ في المدينة الجامعية، لذوي الاحتياجات الخاصة، في كل سلم، بجانبه مدخل للعربيات.

تنفيذ وسفلتة مواقف سيارات لمباني العيادات الخارجية.

تصميم وإنشاء سكن أعضاء هيئة التدريس وخدماته المساندة، تم الانتهاء من المشروع بـ300 فيلا، وجاهز للتشغيل.

إحلال وتجديد كابلات الجهد المتوسط بالمدينة الجامعية بالجامعة

استكمال المعامل البيطرية، تم الانتهاء من المشروع والمتوقع أن يستقبل 200 حالة يوميًا، يحتوي على قاعة بسعة 220 كرسيا، وصالة عرض، ومكتبة مركزية، و8 غرف معامل ومختبرات، و6 فصول دراسية بسعة 36 طالبا للفصل، و21 مكتبا، إضافة إلى غرفتي عمليات للحيوانات الكبيرة، وغرفتي عمليات للحيوانات الصغيرة، وغرفتي توليد، وغرفتي إفاقة، وصيدلية بيطرية، وغرفتي أشعة، وغرفتي ضمادات، وغرفة تشريح وتبريد، وساحات فحص للحيوانات، وعنبر حجز للحيوانات، ومعملين للتشريح والمختبر.

استكمال الأعمال الداخلية لكلية الاقتصاد والعلوم والإدارية للبنات من خلال تجهيز مكاتب للكلية.

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استكمال الأعمال الداخلية لكلية الحاسب الآلي بجامعة القصيم

إنشاء القاعات الدراسية بكلية العلوم والآداب لطالبات القسم الأدبي ببريدة من خلال 40 قاعة دراسية، للأقسام الأدبية، وكلية المجتمع للطالبات.

إنشاء القاعات الدراسية بكلية التأهيل الطبي ببريدة، من خلال 8 قاعات.

إنشاء كراج السيارات لإدارة النقل والحركة بجامعة القصيم.

استكمال الأعمال الداخلية لكلية العلوم للطالبات بالمدينة الجامعية، من خلال تجهيز 240 مكتبا لأعضاء هيئة التدريس.

تأهيل وتجهيز صالة عيادات الطلاب بكلية طب الأسنان بالرس بأكثر من 20 عيادة.

البنية الأساسية للموقع العام لكليات البنات ببريدة، أنجز 90%، وجارٍ استلامه، ويخدم كلية التصاميم، وكلية التربية، من خلال المسفلتة، وتمديد الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي.

إنشاء القاعات الدراسية لكلية العلوم والآداب بضرية، ويوجد بها 40 قاعة دراسية تستفيد منها الآن قرابة 600 طالبة.

إنشاء القاعات الدراسية لكلية العلوم والآداب بالرس.

إنشاء القاعات الدراسية لكلية العلوم والآداب بالمذنب للطلاب.

إنشاء القاعات الدراسية لكلية إدارة الأعمال بالرس.

كلية العلوم الصحية بالرس.

إنشاء مبنى كلية العلوم والآداب للطلاب بمحافظة الرس بجامعة القصيم.

القاعات الدراسية لكلية العلوم والآداب للطالبات بالنبهانية، بـ40 قاعة، ويتسع لـ1500 طالبة.

القاعات الدراسية لكلية العلوم والآداب بعقلة الصقور بـ40 قاعة، وتتسع لـ1550 طالبا.

القاعات الدراسية لكلية العلوم والآداب بالبدائع بـ40 قاعة، وتتسع لـ1500 طالبة.

القاعات الدراسية لكلية الطب والصيدلة بعنيزة، تتسع لـ 1550 طالب من خلال 40 قاعة.

إنشاء مبنى كلية العلوم والآداب بمحافظة البكيرية يتسع لـ 2500 طالبة، 100 قاعة.

القاعات الدراسية لكلية العلوم والآداب للطالبات برياض الخبراء.

استكمال البنية التحتية الأساسية في المدينة الجامعية بمليداء

إنشاء مبنى العمادات المساندة بجامعة القصيم

الأعمال المتبقية في مبنى مركز المؤتمرات

تصميم وإنشاء كلية العلوم للطالبات

إنشاء كلية الاقتصاد إدارة الأعمال للطالبات بمحافظة الرس

الكليات الصحية للطلاب

كلية الطب في مجمع كليات عنيزة

مبنى السنة التحضيرية بالجامعة بـ 120 قاعة، ويتسع لـ2500 طالب.

القاعات الدراسية لكلية العلوم والآداب بالأسياح يتسع لـ 40 قاعة 1500 طالبة.

قاعات دراسية بالمحافظات اثنان بعقلة الصقور، واثنان بالمذنب، وواحد بالرس، وواحد بعيون الجواء، كل مبنى به 20 قاعة.

الكليات الصحية للطالبات

تنفيذ مباني محطة معالجة مياه الصرف ومحطة معالجة مخلفات الحيوانات بمحطة الأبحاث والتجارب الزراعية

تصميم وإنشاء مبنى كلية الطب تم الانتهاء من المرحلة الأولى.

إنشاء العيادات الطبية لطب الأسنان بالرس بـ 40 عيادة طب أسنان

مبنى كلية الهندسة بعنيزة من خلال قاعات وورش

القاعات الدراسية بكلية الطب للطلاب بعنيزة

القاعات الدراسية لكلية العلوم والآداب للطالبات بعنيزة

تصميم وإنشاء مبنى كلية الطب عقد (ب)

كلية التربية وكلية التصاميم والاقتصاد المنزلي ببريدة